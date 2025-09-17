Equipe gaúcha de futsal inicia disputa de competição nacional nesta quarta

SER Santiago foi vice-campeã da Copa RS, recentemente. @sersanfutsal / Instagram / Divulgação

São duas chaves, nove equipes e uma delas é do Rio Grande do Sul. A partir desta quarta-feira (17), a SER Santiago inicia a sua participação na Taça Brasil - 1ª Divisão. Apesar do nome, a competição equivale à segunda divisão do torneio nacional. Neste ano, ele é disputado em São João do Jaguaribe, no Ceará.

O único representante gaúcho está no Grupo A ao lado de Náutico Sangue de Boi (AM), São João do Jaguaribe (CE), Curumim/CADET (RN) e Nova Geração (DF). Na outra chave estão Sport (PE), Vila Nova Gurupi (TO), ALFE/FUNEC (MS) e Fortaleza (CE).

A competição teve começo na terça-feira (16), com dois jogos sendo disputados. A SER Santiago folgou e só estreará nesta quarta contra o Náutico Sangue de Boi, às 16h. Primeiro, os clubes se enfrentam dentro de suas chaves. Depois, os dois melhores de cada lado jogam as semifinais.

Como a competição é curta, o time gaúcho terá quatro jogos em quatro dias até o término da primeira fase. Caso chegue nas semifinais, joga no dia seguinte. A decisão também tem um dia de diferença para a fase anterior.

Vale destacar que os gaúchos enfrentaram uma longa viagem de ônibus até a cidade cearense. Entre Santiago e São João do Jaguaribe a distância é de 3,994.3 km.

A Taça Brasil - 1ª Divisão é organizada pela Confederação Brasileira de Futsal. A participação da equipe de Santiago foi uma indicação da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). Todos os jogos do torneio serão transmitidos com imagem pelo canal da CBFS no YouTube.

Confira abaixo os jogos da SER Santiago

Quarta-feira (17)

16h – Náutico Sangue de Boi (AM) x SER Santiago (RS)

Quinta-feira (18)

20h – São João do Jaguaribe (CE) x SER Santiago (RS)

Sexta-feira (19)

18h – Nova Geração (DF) x SER Santiago (RS)

Sábado (20)

20h – SER Santiago (RS) x Curumim (RN)

Domingo (21) - Semifinais

16h – 1º Grupo A x 2º Grupo B

18h – 1º Grupo B x 2º Grupo A

Segunda-feira (22) - Final