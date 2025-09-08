Em vantagem, ACBF decide título da Copa RS em casa

Juninho (16) é um dos destaques da ACBF. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

O futsal do Rio Grande do Sul vai conhecer na noite desta terça-feira (9) o mais novo campeão da Copa RS de futsal adulto masculino. Em Carlos Barbosa, a partir das 19h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, ACBF e SER Santiago fazem o segundo e decisivo jogo da competição.

Por ter vencido o jogo de ida em Santiago, por 6 a 2, na semana passada, a ACBF só precisa empatar para ser campeã do torneio pela primeira vez na história. Já os visitantes terão de vencer no tempo normal, por qualquer placar, para provocar uma prorrogação de 10 minutos (cinco para cada lado). Persistindo a igualdade no tempo extra, a decisão será nos pênaltis.

Título Inédito

A Copa RS é organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) e vale vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Criada em 2019, a competição nunca foi vencida pela ACBF ou pela SER Santiago.