Em Minas Gerais, Vélez Camaquã vence o Cruzeiro por 5 a 2 pela LNF

Gols do Vélez Camaquã foram marcados por Xitão, Gui Falcão (duas vezes), Índio e Guilherme. André Araújo / Cruzeiro Futsal / Divulgação

Estreante na competição em 2025, o Vélez Camaquã venceu o Cruzeiro por 5 a 2 neste sábado (6), no Ginásio Divino Braga, em Betim, Minas Gerais, pela 20ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF).

A equipe gaúcha nunca esteve atrás no placar. O primeiro gol foi marcado por Xitão, aos 4min30s do primeiro tempo. O Cruzeiro empatou com um gol contra de Foguinho, aos 12min49s, mas Gui Falcão recolocou o Vélez em vantagem com dois gols em sequência, aos 17min10s e 19min12s. No segundo tempo, Índio ampliou aos 8min46s, e Guilherme fez o quinto aos 13min15s. Marcelinho descontou para os mineiros aos 15min48s, fechando o placar.

Com o resultado e a rodada ainda em andamento, o Vélez chega à 8ª colocação, somando 31 pontos em 20 jogos. A pontuação mantém e consolida a equipe na zona de classificação aos playoffs.

Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Umuarama (PR) no Ginásio Municipal de Esportes Wadislau Niemxeski, em Camaquã. O jogo será no dia 14, às 11h.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga é disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.