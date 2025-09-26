"É o sonho de toda menina que joga": o que disseram as gaúchas convocadas para a primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal

Diana, Luciléia e Tampa serão as representantes do Rio Grande do Sul na principal competição do futsal feminino. Conmebol / Divulgação

O futsal feminino dá um passo importante neste ano para crescer enquanto modalidade. A Copa do Mundo sempre foi um sonho das jogadoras, mas foi por anos uma promessa distante. O fato é que a competição finalmente vai ser disputada - e o Brasil tem boas chances de levantar a taça.

A convocação do técnico Wilson Sabóia foi realizada na última quarta-feira (24). Dentre as 14 jogadoras chamadas, três são nascidas no Rio Grande do Sul. A fixa Diana, de Caxias do Sul, a ala Tampa, de Constantina, e a pivô Luciléia, de Santo Ângelo.

As três atuam no futsal italiano e são nomes de tradição no cenário do esporte a nível mundial. Inclusive, elas acompanharam a convocação no país europeu e garantem que foram surpreendidas, por mais que existisse grande chance dos nomes estarem na lista.

Agora, as três terão de segurar a ansiedade até o dia 20 de outubro, data em que a seleção brasileira iniciará a preparação para a Copa, que será realizada nas Filipinas, de 21 de novembro a 7 de dezembro.

Primeiro, a delegação irá para Lages, Santa Catarina, onde ficará até o dia 2 de novembro, com direito a dois amistosos contra a Nova Zelândia em 25 e 27 de outubro. Na sequência, vai ao Rio de Janeiro, onde permanecerá na Granja Comary, até o dia 7.

Depois, encerra a preparação na Tailândia, tendo amistosos contra a seleção local, além de China e Nova Zelândia. A ideia da CBF é que a delegação chegue nas Filipinas em 19 de novembro para estrear no dia 23.

O nervosismo pré-convocação

Tampa foi convocada em todas as listas da seleção brasileira neste ano. Nelson Terme / CBF/Divulgação

É inegável que algumas atletas tinham maiores probabilidades de serem chamadas. Entretanto, nenhuma delas tinha a certeza da convocação até ouvir o nome sendo dito por Wilson Sabóia.

Tampa conta que o nervosismo a perseguiu durante a semana e cresceu nos últimos 30 minutos antes do anúncio da lista. A ala acompanhou a convocação em casa ao lado da esposa e de jogadoras da Roma, time que ela atua. No momento em que teve o nome falado, não segurou a emoção.

— Eu passei o dia todo, a semana toda nervosa, mas acredito que uns 30 minutos antes eu não parava de tremer, não parava de suar. Parecia que o coração estava saindo pela boca, porque é o nervosismo, uma ansiedade muito grande. Foi um momento muito especial, quando saiu o meu nome, um sentimento louco, comecei a chorar, e as meninas começaram a gritar — lembrou Tampa.

Diana foi importante na conquista da Copa América, neste ano. Conmebol / Divulgação

Diana também acompanhou a transmissão ao lado de familiares e amigas, em sua casa. Por mais que a distância seja uma adversidade, ela fez questão de relembrar dos parentes que estão em Caxias do Sul e que lhe apoiam desde o começo da carreira.

— Não tenho nem palavras para descrever esse misto de sensação, de emoção que eu estou vivendo. Enfim, junto com a minha família que está aí no Brasil, em Caxias, e se fazem perto, se fazem presente. Agora é só deixar a ficha cair, porque não consegui assimilar ainda que eu estou ali dentro do grupo que vai para o Mundial — disse Diana.

Já Luciléia foi acompanhar uma amiga em um treino. Enquanto as jogadoras estavam no ginásio, ela estava concentrada dentro do carro e torcendo para ser chamada. Por ser pivô, a atleta foi a última a ser chamada.

— Na verdade, o meu nome foi o último. Porque na questão das posições, as pivôs foram as últimas, e eu fui o último nome. Então, eu sabia que estava chegando a hora. O coração começou a acelerar e suar bastante. Quando eu vi meu nome, foi uma explosão de sentimento. É o sonho de toda menina que joga, meu sonho de criança — explicou Luciléia.

A realização de um sonho

Luciléia foi a camisa 10 na conquista da Copa América, em março. Conmebol / Divulgação

As três jogadoras atuam no futsal italiano e acompanharam a convocação com cinco horas a mais em função do fuso horário. Ou seja, foi por volta das 20h (15h no horário de Brasília) que vivenciaram um dos principais momentos da carreira.

Natural de Santo Ângelo, a pivô foi a melhor jogadora do mundo em 2013. Aos 42 anos, ela é uma das poucas de sua geração que terá a oportunidade de disputar a primeira edição da Copa do Mundo. Ela comenta que a demora para a confirmação do Mundial inédito a incomodava e a fez pensar que não seria possível participar de uma Copa chancelada pela Fifa.

— Eu sou uma das poucas da minha geração que conseguiu alcançar, esse feito de jogar esse primeiro Mundial. Então, a ansiedade era muito grande. A gente já tinha jogado seis torneios mundiais, que não eram oficiais. Cada ano, a promessa de sair esse Mundial oficial não saía. Cada ano que passava para mim era pior, porque os anos passam e as dificuldades aumentam. Mas hoje eu me sinto privilegiada, e espero representar bem a minha geração, aquelas gerações anteriores que, infelizmente, não puderam ter essa oportunidade — confessou Luciléia, emocionada.

Na pequena Constantina, que conta com cerca de 10 mil habitantes, Tampa não tinha muitas oportunidades e teve de começar a trajetória em Chapecó, ainda nos gramados. Após ser chamada para a Copa, ela lembra de quando sonhava em representar o Brasil e se sente orgulhosa em alcançar o objetivo.

— Estava conversando com o meu pai e ele me lembrou e me emocionou, de quando eu saí de casa para ir em busca desse sonho. Eu cheguei em Chapecó, que foi o meu primeiro clube, e eu falei para ele que um dia eu ia vestir a camisa da seleção brasileira. E fui atrás desse sonho, e há alguns anos já eu venho realizando. Mas ser convocada, sem dúvida, é muito especial, tem um sentimento diferente, porque eu lembro de estar em casa, pequena, e assistir os jogos da seleção de futebol de campo, e me imaginar com aquela camisa, me imaginar defendendo o nosso país — comentou a ala.

E para Diana, as lembranças da infância a fazem ter certeza que nasceu para jogar futsal. Também emocionada, ela lembra que foram anos de dedicação ao esporte até chegar naquele que foi descrito por ela como principal momento da carreira.

— Eu sempre falo que eu nasci para ser jogadora, não faria outra coisa na minha vida. Eu almejei e batalhei muito para ser uma jogadora, para chegar na seleção e para me manter jogando em alto nível, alto rendimento. Eu não tenho nem palavras para descrever esse misto de sensações — concluiu a fixa.

Lista de convocadas

Goleiras

Bianca - Stein Cascavel (BRA)

Júlia - Nu’Alvares (POR)

Fixas

Taty - CMB (ITA)

⁠Diana - Bitonto (ITA)

⁠Camila - Nu’Alvares (POR)

Alas

Amandinha - Torreblanca (ESP)

Emily - Torreblanca (ESP)

Tampa - Roma (ITA)

Débora Vanin - CMB (ITA)

⁠Simone - Kristall (RUS)

⁠Luana Rodrigues - Stein Cascavel (BRA)

Pivôs

Natalinha - Taboão Magnus (BRA)

Ana Luiza - Torreblanca (ESP)

Luciléia - Bitonto (ITA)

