"Deu bem certinho", explica jogador que marcou golaço de calcanhar no Gauchão de Futsal; veja vídeo

Não é todo dia que se marca um golaço. Melhor que isso, só se a "pintura" também for o gol da vitória. Pois bem, este foi o caso do Erickson Sviech, o "Pato", jogador do Santa Rosa Futsal. Em jogo da 12ª rodada do Gauchão, ele ajudou o clube a vencer o Filtradores, de Bom Princípio, em casa.

Natural de Ponta Grossa, no Paraná, o jogador de 37 anos vive do esporte e atua no Rio Grande do Sul há mais de 10 anos. Nas últimas três temporadas, por exemplo, defendeu o Passo Fundo Futsal.

Leia Mais Após W.O., Malgi garante vaga na final do Gauchão de Futsal feminino

Quanto ao gol, as duas equipes empatavam em 1 a 1, em partida disputada em Tupandi, cidade em que o Filtradores manda seus jogos. Atrás do meio da quadra, Neto lançou a bola na área. No ar, Pato desviou a bola de calcanhar faltando 14 segundos para o apito final e marcou. Ainda, quando faltavam seis milésimos, o Filtradores teve um pênalti, mas o goleiro Weliton defendeu.

O gol garantiu a vitória para o Santa Rosa e manteve a equipe entre os líderes da competição. Depois, o clube ainda disputou outras duas partidas e manteve-se na parte de cima da tabela. Neste momento, após 14 rodadas, ocupa a segunda colocação com 25 pontos.

Em entrevista a Zero Hora, Erickson "Pato" comentou sobre a repercussão e explicou como fez para marcar o gol.

Leia Mais Confira os classificados para as oitavas da Série Ouro de Futsal

Confira a entrevista:

Antes de falarmos sobre o gol. Por que te chamam de Pato?

Foi em um treino, no início da minha carreira. Comecei a treinar com os profissionais, ali por 15, 16 anos. O pessoal sempre tem aquela mania de procurar apelido e tem o fato do meu nome ser mais complicado. Aí, eu estava em uma brincadeira com um amigo e ele disse “tu fala igual ao Patolino”, e acabou ficando.

Foi a primeira vez que marcou um gol assim?

Já fiz alguns golaços, mas desse jeito foi a primeira vez. Já tiveram alguns gols importantes, gols bonitos que eu já fiz. Mas parecido com esse, não tinha feito não.

É o gol mais bonito da sua carreira?

Olha, podemos colocar entre eles. Mas eu coloco uns dois na frente desse.

Como foram esses outros dois?

Teve um que foi um dos mais bonitos e difíceis, porque partiu de um lançamento de goleiro, na final do Campeonato Paranaense, e eu acabei pegando um voleio, uma puxada de primeira, que acabou surpreendendo o goleiro e foi um gol bonito. E teve um outro na minha estreia em Portugal. Eu girei em cima do “back” e dei uma cavada de esquerda. Eu falo pela dificuldade do lance e pelo jogo também em si.

Agora uma pergunta padrão quando nos deparamos com um gol desses. Foi de propósito?

Foi sim. Quem me conhece sabe que a maioria dos meus lances são assim. De jogadas de espaço, que eu procuro bater de primeira. Então, minutos antes do gol, eu combinei com o Neto que eu faria esse movimento e ele daria o passe forte. O passe dele foi na medida, mas claro que também teve o meu improviso ali, de conseguir dar com o calcanhar e marcar o gol.

Então, vocês chegaram a combinar a jogada? Como foi isso?

Se eu não me engano, uns minutos antes parou o jogo em um lateral deles e eu combinei com o Neto. Eu disse que na próxima vez que ele pegasse a bola, eu iria fazer a jogada que chamam de “Carlos Alberto”, que era dar a cara na ala direita e pegar o espaço para o lado esquerdo. Eu disse para ele dar o passe forte, porque eu ia desviar para o gol. E deu bem certinho.

E recebeu muitos elogios pelo gol?