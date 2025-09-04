Cruzeiro x Vélez Camaquã: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Equipe gaúcha disputa a Liga Nacional de Futsal (LNF) pela primeira vez. Natanael Birreik / Vélez Camaquã / Divulgação

Neste sábado (6), às 17h, o Vélez Camaquã entra em quadra pela 20ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe encara o Cruzeiro, no Ginásio Divino Braga, em Betim.

Na última rodada, o Alviazul goleou o Dracena por 6 a 0, em casa. O resultado deixou o clube em situação mais confortável na tabela.

O Vélez Camaquã está na 10ª posição, com 28 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs e a seis pontos de diferença para o primeiro time fora.

Como chega o Vélez Camaquã

O Alviazul voltou a vencer na competição e alcançou o resultado com propriedade. O 6 a 0 sobre o Dracena deixou o time mais próximo do principal objetivo da temporada, que é chegar nas oitavas de final.

A expectativa contra o Cruzeiro é de mais uma vitória, já que os adversários estão em 22° lugar, antepenúltima posição, com apenas duas vitórias no campeonato.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir