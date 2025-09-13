Correria, arremesso de objetos e tiros: briga entre torcidas cancela clássico de futsal no Ceará; veja vídeo

Confusão aconteceu ainda no primeiro tempo da partida. Gabriel Borges / FCFS

O futsal brasileiro voltou aos holofotes em função de confusões fora das quadras. Nesta sexta-feira (12), o clássico entre Ceará e Fortaleza, válido pela 7ª rodada do Campeonato Cearense de Futsal, teve de ser cancelado por conta de uma confusão entre as duas torcidas nas arquibancadas do Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

Por volta dos 10 minutos do primeiro tempo, quando o Fortaleza vencia por 1 a 0, com gol de Valdin, experiente jogador do futsal brasileiro, a briga entre os torcedores teve início. Pelas imagens, é possível ver pessoas dos dois lados arremessando objetos e uma forte movimentação para tentar quebrar os tapumes que separavam as torcidas.

Neste momento, a polícia precisou agir e barulhos de tiros foram escutados no ginásio. A maioria dos torcedores começou a correr para sair do local. Por recomendação da Federação Cearense de Futsal, o duelo foi encerrado. Segundo o GE, o clima fora do estádio também era de tensão.

Vale destacar que o clássico cearense voltou a ter a presença das duas torcidas após 21 anos. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, antes da partida, a expectativa de público era de 2 mil pessoas.

Em nota publica nas redes sociais após o confronto, o Ceará lamentou os fatos ocorridos e colocou-se à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos. O Fortaleza ainda não se manifestou publicamente.

Confira a nota divulgada pelo Ceará

Restando 15 minutos para o fim do primeiro tempo do Clássico-Rei, válido pelo Campeonato Cearense de Futsal 2025, torcedores de Ceará e Fortaleza se envolveram em uma briga generalizada nas arquibancadas do Ginásio Paulo Sarasate.

Em todo o planejamento da operação da partida, os clubes, a polícia e todos os órgãos competentes adotaram as medidas cabíveis para que o jogo ocorresse de forma pacífica, garantindo que as forças de segurança pública do Estado estivessem cientes das especificidades do duelo.

O Ceará Sporting Club lamenta profundamente as cenas registradas no Ginásio Paulo Sarasate, na noite desta sexta-feira, 12, e se coloca inteiramente à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos que levaram à ocorrência.

Os clubes e a Federação se reunirão posteriormente para discutir os termos da sequência da partida, paralisada após o ocorrido.

Veja o vídeo da confusão: