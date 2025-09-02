Copa RS começa a ser decidida nesta terça, em Santiago

O primeiro dos dois confrontos decisivos da Copa RS de futsal adulto masculino será nesta terça-feira (2), em Santiago, na Região Central do Estado. Dona da casa, a SER Santiago recebe a ACBF, de Carlos Barbosa, a partir das 20h, no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto.
As duas equipes fizeram as melhores campanhas na fase classificatória. A ACBF terminou na primeira colocação do quadrangular com 16 pontos em seis partidas, obtendo cinco vitórias e um empate. Já a SER Santiago ficou em segundo, com oito pontos ganhos em seis rodadas, através de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Cerro Largo e ABF, de São Lourenço do Sul, também jogaram a primeira fase e foram eliminados.
A Copa RS é organizada pela Federação Gaúcha de Futsal. O campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2026 e na Copa dos Campeões da FGFS, que abre a próxima temporada da entidade. Realizada desde 2019, a competição já teve seis campeões:
Galeria dos Campeões - Copa RS
- 2019 - Assoeva (Venâncio Aires)
- 2020 - PFF (Passo Fundo)
- 2021 - BGF (Bento Gonçalves)
- 2022 - Sercesa (Carazinho)
- 2023 - Atlântico (Erechim)
- 2024 - Atlântico (Erechim)
O jogo de volta será dia 9 de setembro, em Carlos Barbosa, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Havendo empate em pontos após a segunda partida, será realizada uma prorrogação de 10 minutos (cinco para cada lado). Persistindo a igualdade, o título será decidido nos pênaltis.