Copa RS começa a ser decidida nesta terça, em Santiago

ACBF fará segundo jogo em Carlos Barbosa. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

O primeiro dos dois confrontos decisivos da Copa RS de futsal adulto masculino será nesta terça-feira (2), em Santiago, na Região Central do Estado. Dona da casa, a SER Santiago recebe a ACBF, de Carlos Barbosa, a partir das 20h, no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto.

As duas equipes fizeram as melhores campanhas na fase classificatória. A ACBF terminou na primeira colocação do quadrangular com 16 pontos em seis partidas, obtendo cinco vitórias e um empate. Já a SER Santiago ficou em segundo, com oito pontos ganhos em seis rodadas, através de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Cerro Largo e ABF, de São Lourenço do Sul, também jogaram a primeira fase e foram eliminados.

A Copa RS é organizada pela Federação Gaúcha de Futsal. O campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2026 e na Copa dos Campeões da FGFS, que abre a próxima temporada da entidade. Realizada desde 2019, a competição já teve seis campeões:

Galeria dos Campeões - Copa RS

2019 - Assoeva (Venâncio Aires)

2020 - PFF (Passo Fundo)

2021 - BGF (Bento Gonçalves)

2022 - Sercesa (Carazinho)

2023 - Atlântico (Erechim)

2024 - Atlântico (Erechim)