Confira quem são as gaúchas que podem ser convocadas para a Copa do Mundo Feminina de Futsal

Diana, Tampa, Lucileia e Luana Moura são as gaúchas que podem estar na convocação para o Mundial. Conmebol e CBF / Divulgação

Com início marcado para 21 de novembro, a Copa do Mundo Feminina de Futsal já começa a ganhar corpo no imaginário do público da bola pesada. Na próxima segunda-feira (15), a Fifa irá sortear nas Filipinas, país sede da competição, os grupos do Mundial. Depois, o foco muda para a convocação da seleção brasileira, que será feita no dia 24.

Em 2025, o técnico Wilson Sabóia realizou três convocações. Em janeiro, chamou 14 atletas para dois amistosos contra a Finlândia, que foram disputados em fevereiro. Depois, foram 15 nomes escolhidos para a Copa América, que ocorreu em março. Por fim, 14 nomes foram lembrados para o Torneio Internacional de Xanxerê, vencido pela seleção em agosto.

Neste ano, 23 atletas foram chamadas somando os três compromissos, ainda que o treinador tenha revelado que 30 jogadoras eram observadas até a metade deste ano. Para a convocação final, Sabóia terá de escolher 14 nomes.

Dentre as atletas lembradas pelo técnico em 2025, quatro são gaúchas e podem aparecer na lista para o Mundial. São elas: Tampa, de Constantina, Diana, de Caxias do Sul, Lucileia, de Santo Ângelo, e Luana Moura, de Nonoai.

Esta será a primeira edição da Copa do Mundo Feminina. Líder do ranking da Fifa e atual vencedor da Copa América, o Brasil desponta como favorito.

Veja quem são as gaúchas que podem ser convocadas pela seleção brasileira

Tampa

Tampa é um dos principais nomes da seleção brasileira na atualidade. CBF / Divulgação

Dentre as gaúchas, é o nome mais provável de constar na lista. Natural de Constantina, a ala de 34 anos está na "Women Roma", time feminino do clube da capital italiana, desde julho deste ano. Ela possui importante trajetória no país, principalmente no Bitonto, equipe que defendeu por duas temporadas e foi campeã nacional na temporada 2023/2024.

Neste ano, a jogadora esteve nas três convocações da seleção, o que a coloca como forte candidata a estar na lista para o Mundial. Na Copa América, ela balançou as redes seis vezes em seis partidas. Já no Torneio Internacional de Xanxerê, foram quatro gols em quatro jogos.

Em julho, Wilson Sabóia revelou que tinha em torno de seis atletas já definidas. Existe grande chance de Tampa ser uma delas. Pela seleção, Tampa tem quatro títulos da Copa América e dois do Torneio Mundial de Futsal Feminino, competição que foi disputada entre 2010 e 2015.

Diana

Diana foi campeã da Copa América com o Brasil neste ano. Conmebol / Divulgação

Natural de Caxias do Sul, ela atua como fixa no Bitonto, da Itália, um dos principais clubes do futsal italiano. A jogadora foi campeã da Copa América neste ano e, assim como Tampa, tem quatro conquistas da competição. Na edição de 2025, marcou quatro gols em cinco partidas disputadas.

Entre outras conquistas pela seleção estão os quatro troféus do Torneio Mundial de Futsal Feminino.

Apesar do destaque na Itália e da boa participação no torneio continental, Diana não foi chamada para o Torneio Internacional de Xanxerê. Antes, para os amistosos contra a Finlândia, ela também não foi convocada.

Lucileia

Lucileia já foi a melhor jogadora do mundo da modalidade. Conmebol / Divulgação

Lenda da modalidade, a pivô, que é natural de Santo Ângelo, tem 42 anos e é mais uma que defende o Bitonto, da Itália. Em 2013, Lucileia chegou a ser eleita a melhor jogadora do mundo. Pela seleção brasileira, acumula alguns títulos, incluindo cinco conquistas da Copa América.

Em 2025, ela foi convocada para duas das três listas de Wilson Sabóia. Esteve ausente apenas no Torneio Internacional de Xanxerê, justamente a última convocação realizada por Sabóia.

Na Copa América deste ano, Lucileia marcou três gols em cinco jogos. Ela já venceu a competição cinco vezes, mesmo número de títulos do Torneio Mundial de Futsal Feminino.

Luana Moura

Jogadora do Taboão Magnus foi chamada na última convocação de Wilson Sabóia. CBF / Divulgação

É um nome que ganhou força em 2025, principalmente em função da convocação para o Torneio Internacional de Xanxerê, que foi a última lista de Wilson Sabóia. Na competição, a ala chegou a marcar um gol em quatro partidas.

Nesta temporada, a atleta de 29 anos é uma das destaques do Taboão Magnus, que terminou com a segunda melhor campanha da primeira fase da Liga Feminina de Futsal (LFF) e está nas quartas de final da competição.