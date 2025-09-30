Confira quais são os confrontos das semifinais da Copa dos Pampas de Futsal

Atlec, de Três Passos, é um dos semifinalistas do torneio. Éder Luis / Atlec/Divulgação

Estão definidos os confrontos das semifinais da Copa dos Pampas de Futsal. Na segunda-feira (29), a Liga Gaúcha, entidade que organiza o torneio, realizou o sorteio dos duelos, assim como as datas e horários das partidas.

Os dois jogos de ida ocorrerão no dia 8 de outubro, às 20h. Já as partidas de volta serão disputadas no dia 22 de outubro, às 20h.

O primeiro confronto será entre Guarani, de Frederico Westphalen, contra Atlec, de Três Passos. Conforme definido no sorteio, o jogo de ida será na cidade da Região do Alto Uruguai, enquanto a volta ocorrerá no noroeste do Estado.

Já a segunda semifinal é composta por Uruguaianense e AGSL, de São Luiz Gonzaga, cidade em que será realizada a primeira partida. O jogo decisivo ocorrerá em Uruguaiana.

A Uruguaianense é a atual campeã da Copa dos Pampas e busca o segundo troféu para igualar o Horizontina, como o maior vencedor da competição. Em quatro edições até aqui, o Guarany de Espumoso também levantou a taça uma vez.

Vale destacar que o campeão do torneio também garante uma vaga na Supertaça Farroupilha, que será disputada no primeiro semestre de 2026. Serão oito clubes na disputa, sendo que sete já estão definidos.

Confrontos das semifinais da Copa dos Pampas 2026

08/10 - 20h

Guarani-FW x Atlec

AGSL x Uruguaianense

22/10 - 20h

Atlec x Guarani-FW

Uruguaianense x AGSL

Classificados para a Supertaça Farroupilha 2026

Vélez Camaquã - Taça Farroupilha da Região Metroserra

Taça Farroupilha da Região Metroserra Soberano (Sarandi) - Taça Farropilha da Região Alto Uruguai

- Taça Farropilha da Região Alto Uruguai AAGF (Agudo) - Taça Farroupilha da Região Central

- Taça Farroupilha da Região Central Guarany (Espumoso) - Taça Farroupilha da Região Planalto

- Taça Farroupilha da Região Planalto Entre-Ijuís - Taça Farroupilha da Região Noroeste

- Taça Farroupilha da Região Noroeste Lagoa Futsal (Lagoa Vermelha) - Taça Farroupilha da Região Norte e Supertaça Farroupilha 2025

- Taça Farroupilha da Região Norte e Supertaça Farroupilha 2025 Ibira Futsal (Ibiraiaras) - Vice-campeão da Taça Farroupilha da Região Norte*