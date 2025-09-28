Confira os resultados da Liga Gaúcha de Futsal no sábado (27)

Mais dois times garantiram vaga nas oitavas de final do Gauchão de Futsal adulto masculino após a rodada deste sábado (27), pela primeira fase da competição: Horizontina e Cerro Largo.
Agora restam três vagas, com quatro times em disputa. A fase classificatória termina no dia 4 de outubro.
Gauchão
- Sercca 3x5 Atlântico, em Casca
Cerro Largo 4x2 Marau, em Cerro Largo
- ACE Filtradores 6x1 Afucs, em Tupandi
- Lagoa EC 6x1 ASF, em Lagoa Vermelha
- Horizontina 2x1 AAGF, em Horizontina
*Estão garantidos nas oitavas: Passo Fundo, Atlântico, Uruguaianense, AGE, Santa Rosa, Lagoa EC, ACE Filtradores, AAGF, Horizontina, Marau, Entre-Ijuís, Guarany-ESP e Cerro Largo.
*ACBF, Sercca e Guarani-FW estão virtualmente classificados. A Afucs ainda tem chance remota de avançar. Lokomotiv e ASF já estão rebaixados.
Série B
- Nadas Branco 4x4 Giruá, em Rio Pardo
- Asaf 3x5 AGSL, em Campos Borges
Ibira 7x2 Alaf, em Ibiraiaras
- FX 0x4 Tapejara, em Fontoura Xavier
- Santa Cruz 4x1 David Futsal, em Santa Cruz do Sul
*Estão definidos os 16 classificados às Oitavas: Asaf, Ibira, Soberano, AGSL, Tapejara, São José, FX Futsal, União Parobé, Atlec, Giruá, Vélez Camaquã, Nadas Branco, David Futsal, União Castilhense, Santa Cruz e Asserc.
Série C
Conferência Oeste
- Catuípe 1x7 União-TM, em Catuípe
- Asaf 3x1 Rodeio, em Santo Ângelo
Conferência Leste
- Penharol 0x5 Sobradinho, em Arvorezinha
*Estes foram os jogos de ida das semifinais das conferências. Apenas o confronto entre Trianon (Canguçu) e Peñarol (Guaíba) ainda será iniciado.
Gauchão Feminino
- Palestra 1x5 Celemaster, em Erechim
*Com este resultado, a Celemaster, de Uruguaiana, se classificou para às finais contra a Malgi, de Pelotas.