Confira os resultados da Liga Gaúcha de Futsal no sábado (27)

Horizontina venceu AAGF e se classificou às Oitavas do Gauchão Rico Marchetti / Divulgação Horizontina Futsal

Mais dois times garantiram vaga nas oitavas de final do Gauchão de Futsal adulto masculino após a rodada deste sábado (27), pela primeira fase da competição: Horizontina e Cerro Largo.

Agora restam três vagas, com quatro times em disputa. A fase classificatória termina no dia 4 de outubro.

Gauchão

Sercca 3x5 Atlântico, em Casca

Cerro Largo 4x2 Marau, em Cerro Largo

ACE Filtradores 6x1 Afucs, em Tupandi

Lagoa EC 6x1 ASF, em Lagoa Vermelha

Horizontina 2x1 AAGF, em Horizontina

*Estão garantidos nas oitavas: Passo Fundo, Atlântico, Uruguaianense, AGE, Santa Rosa, Lagoa EC, ACE Filtradores, AAGF, Horizontina, Marau, Entre-Ijuís, Guarany-ESP e Cerro Largo.

*ACBF, Sercca e Guarani-FW estão virtualmente classificados. A Afucs ainda tem chance remota de avançar. Lokomotiv e ASF já estão rebaixados.

Série B

Nadas Branco 4x4 Giruá, em Rio Pardo

Asaf 3x5 AGSL, em Campos Borges

Ibira 7x2 Alaf, em Ibiraiaras

FX 0x4 Tapejara, em Fontoura Xavier

Santa Cruz 4x1 David Futsal, em Santa Cruz do Sul

*Estão definidos os 16 classificados às Oitavas: Asaf, Ibira, Soberano, AGSL, Tapejara, São José, FX Futsal, União Parobé, Atlec, Giruá, Vélez Camaquã, Nadas Branco, David Futsal, União Castilhense, Santa Cruz e Asserc.

Série C

Conferência Oeste

Catuípe 1x7 União-TM, em Catuípe

Asaf 3x1 Rodeio, em Santo Ângelo

​Conferência Leste

Penharol 0x5 Sobradinho, em Arvorezinha

*Estes foram os jogos de ida das semifinais das conferências. Apenas o confronto entre Trianon (Canguçu) e Peñarol (Guaíba) ainda será iniciado.

Gauchão Feminino

Palestra 1x5 Celemaster, em Erechim