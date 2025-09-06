Confira os jogos do futsal gaúcho neste final de semana

Liga Nacional em Erechim, final da Repescagem da Série Ouro em Lavras do Sul e início das quartas de final na Série C do Gauchão masculino são as principais atrações do futsal gaúcho neste fim de semana. Ao todo, 27 partidas estão programadas entre sábado (6) e domingo (7), no interior do Estado.
Sábado (6)
Liga Nacional Masculina - 1ª fase
17h, em Betim (MG)
- Cruzeiro (MG) x Vélez Camaquã
19h, em Erechim
- Atlântico x São Lourenço (SC)
Gauchão - 1ª fase
19h, em Passo Fundo
- Passo Fundo x Horizontina
19h, em Lagoa Vermelha
- Lagoa EC x AGE
19h, em Santa Rosa
- Santa Rosa x Sercca
20h, em Serafina Corrêa
- ASF x ACBF
20h, em Agudo
- AAGF x ACE Filtradores
20h, em Marau
- AMF x Guarany-ESP
20h, em Seberi
- Afucs x Entre-Ijuís
Série B - 1ª fase
20h, em Ibiraiaras
- Ibira x União Parobé
20h, em Sarandi
- Soberano x AGSL
20h, em São José do Inhacorá
- São José x FX Futsal
20h, em Lajeado
- Alaf x Asaf
20h, em Giruá
- Giruá x Santa Cruz
20h, em Bagé
- Asserc x David Futsal
20h, em Rio Pardo
- Nadas Branco x Atlec
Série C - quartas de final das Conferências
Oeste
20h, em Nonoai
- União Nonoai x União-TM
20h, em Catuípe
- Catuípe x ANF
20h, em Novo Barreiro
- ANBF x Rodeio Futsal
20h, em Santo Ângelo
- Asaf x Sase
Leste
20h, em Canguçu
- Trianon x BGF
20h, em Gravataí
- Agec x Sobradinho
20h, em Arvorezinha
- Penharol x ACF
20h, em Espumoso
- Audax x Peñarol Guaíba
Gauchão Feminino - 1ª fase
20h, em Pelotas
- Malgi x Celemaster
Série Ouro
Repescagem Volta
20h, em Lavras do Sul
- Independente x SER Alvorada
Domingo (7)
Gauchão - 1ª fase
17h, em Erechim
- Atlântico x Lokomotiv