Confira os confrontos das quartas de final da Copa dos Pampas de Futsal

Campeã em 2024, a Uruguaianense chega como uma das favoritas ao título. Renan Dias / Pietra Tanner

Estão definidos os confrontos das quartas de final da Copa dos Pampas, tradicional torneio de mata-mata organizado pela Liga Gaúcha de Futsal. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (1°).

O torneio é classificado pela organização como "o mais democrático", pois permite a participação de clubes das três divisões da entidade. Inclusive, nesta fase da competição, times dos três campeonatos estão na disputa.

Vale destacar que além do troféu, o time campeão ganha uma vaga na Supertaça Farroupilha de 2026, que será disputada no começo do próximo ano. Confira abaixo os confrontos das quartas de final.

Dentre os duelos sorteados, chama a atenção a reedição da final da Copa dos Pampas de 2024, entre Horizontina e Uruguaianense. No ano passado, a equipe de Uruguaiana levou a melhor e ficou com a taça.

Os confrontos das quartas de final da Copa dos Pampas

AFUCS (Seberi) x AGSL (São Luiz Gonzaga)

Ibira Futsal (Ibiraiaras) x Guarani (Frederico Westphalen)

Horizontina x Uruguaianense

ATLEC (Três Passos) x ACEG (Gravataí)

*Os clubes à esquerda disputam a primeira partida em casa. As datas dos dois jogos ainda serão definidas.

Equipes garantidas na Supertaça Farroupilha de 2026

Vélez Camaquã — Campeão da Taça Farroupilha da Região Metroserra

Campeão da Taça Farroupilha da Região Metroserra Soberano (Sarandi) — Campeão da Taça Farropilha da Região Alto Uruguai

Campeão da Taça Farropilha da Região Alto Uruguai AAGF (Agudo) — Campeão da Taça Farroupilha da Região Central

Campeão da Taça Farroupilha da Região Central Guarany (Espumoso) — Campeão da Taça Farroupilha da Região Planalto

Campeão da Taça Farroupilha da Região Planalto Entre-Ijuís — Campeão da Taça Farroupilha da Região Noroeste

Campeão da Taça Farroupilha da Região Noroeste Lagoa Futsal (Lagoa Vermelha) — Campeão da Taça Farroupilha da Região Norte e Supertaça Farroupilha 2025

Campeão da Taça Farroupilha da Região Norte e Supertaça Farroupilha 2025 Ibira Futsal (Ibiraiaras) — Vice-campeão da Taça Farroupilha da Região Norte*