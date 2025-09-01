Confira os confrontos das quartas de final da Copa dos Pampas de Futsal

Estão definidos os confrontos das quartas de final da Copa dos Pampas, tradicional torneio de mata-mata organizado pela Liga Gaúcha de Futsal. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (1°).
O torneio é classificado pela organização como "o mais democrático", pois permite a participação de clubes das três divisões da entidade. Inclusive, nesta fase da competição, times dos três campeonatos estão na disputa.
Vale destacar que além do troféu, o time campeão ganha uma vaga na Supertaça Farroupilha de 2026, que será disputada no começo do próximo ano. Confira abaixo os confrontos das quartas de final.
Dentre os duelos sorteados, chama a atenção a reedição da final da Copa dos Pampas de 2024, entre Horizontina e Uruguaianense. No ano passado, a equipe de Uruguaiana levou a melhor e ficou com a taça.
Os confrontos das quartas de final da Copa dos Pampas
- AFUCS (Seberi) x AGSL (São Luiz Gonzaga)
- Ibira Futsal (Ibiraiaras) x Guarani (Frederico Westphalen)
- Horizontina x Uruguaianense
- ATLEC (Três Passos) x ACEG (Gravataí)
*Os clubes à esquerda disputam a primeira partida em casa. As datas dos dois jogos ainda serão definidas.
Equipes garantidas na Supertaça Farroupilha de 2026
- Vélez Camaquã — Campeão da Taça Farroupilha da Região Metroserra
- Soberano (Sarandi) — Campeão da Taça Farropilha da Região Alto Uruguai
- AAGF (Agudo) — Campeão da Taça Farroupilha da Região Central
- Guarany (Espumoso) — Campeão da Taça Farroupilha da Região Planalto
- Entre-Ijuís — Campeão da Taça Farroupilha da Região Noroeste
- Lagoa Futsal (Lagoa Vermelha) — Campeão da Taça Farroupilha da Região Norte e Supertaça Farroupilha 2025
- Ibira Futsal (Ibiraiaras) — Vice-campeão da Taça Farroupilha da Região Norte*
*Herdou a vaga pois o Lagoa Futsal foi campeão da edição de 2025.