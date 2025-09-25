Confira os classificados para as semifinais da Copa dos Pampas de Futsal

Guarani, de Frederico Westphalen, é um dos times classificados. Renato Padilha / Guarani-FW

Estão definidos os clubes classificados para as semifinais da Copa dos Pampas. Na noite de quarta-feira (24), foram disputados os jogos de volta das quartas de final, que garantiram quatro times na próxima fase da competição, que contempla equipes das três divisões da Liga Gaúcha.

Em São Luiz Gonzaga, a AGSL venceu a AFUCS por 5 a 1. Como na ida os clubes empataram em 3 a 3, em Seberi, a vaga ficou com a AGSL, que disputa a segunda divisão do Gauchão.

O Guarani, de Frederico Westphalen, venceu o Ibira Futsal, em casa, por 1 a 0 e também avançou. Na ida, os times ficaram no empate em 3 a 3, em Ibiraiaras.

Já no confronto entre Atlec, e AGEC Futsal, de Gravataí, quem passou foi o time de Três Passos, que venceu a ida em casa por 9 a 2, em casa, e fez 2 a 1 na volta, em partida disputada em Sapucaia do Sul.

E no último duelo, Uruguaianense e Horizontina reeditaram a final da competição da última temporada. Assim como em 2024, quem levou a melhor foi a Uruguaianense. Na ida, venceu por 3 a 0, fora de casa. Já na partida de volta, goleou por 5 a 0, em Uruguaiana.