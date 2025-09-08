Confira os classificados para as oitavas da Série Ouro de Futsal

Estão definidos os 16 classificados para as oitavas de final da Série Ouro. A competição, que é organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), já tinha 15 equipes garantidas na primeira etapa do mata-mata e conheceu o último clube no sábado (6). O Independente, de Lavras do Sul, eliminou a SER Alvorada.
Sete dos oito confrontos serão disputados no próximo sábado (13), com início entre 20h e 20h45min. Por ter terminado na liderança do Grupo C, a SER Santiago já sabia que enfrentaria o vencedor da repescagem. A partida de ida diante do Independente ocorrerá no dia 27 de setembro.
As partidas de volta serão disputadas nos dias 20 e 21 de setembro para os primeiros sete confrontos, e no dia 4 de outubro para o duelo entre SER Santiago e Independente.
Nesta fase, serão 16 clubes de 16 cidades diferentes, o que reforça a diversidade de equipes presentes na competição.
Além disso, a partir das oitavas, serão zerados todos os cartões amarelos recebidos na primeira fase. Contudo, nas etapas seguintes, o processo não irá acontecer novamente.
O vencedor da Série Ouro garante vaga na disputa da Taça Brasil 2026, competição que reúne representantes, em sua maioria campeões, de diferentes Estados. Em 2025, o campeão foi o Traipu, de Alagoas.
Confira os confrontos das oitavas de final da Série Ouro de Futsal
Jogos de ida
Sábado (13)
20h
- ATF (Pelotas) x SERCESA (Carazinho)
- Figueira (Tupanciretã) x Atlântico
- São José (Cachoeira do Sul) x Russo Preto (Não-Me-Toque)
- Jaguarão Futsal x ACBF
- AVF (Manoel Viana) x ANPF (Nova Petrópolis)
- Riograndense (Rio Grande) x ABF (São Lourenço do Sul)
20h45min
- UFSM Futsal (Santa Maria) x AFA (São Francisco de Assis)
Sábado (27)
20h
- Independente (Lavras do Sul) x SER Alvorada
Jogos de volta
Sábado (20)
20h
- AFA x UFSM Futsal
- ABF x Riograndense
- Russo Preto x São José
- SERCESA x ATF
- ANPF x AVF
Domingo (21)
19h
- Atlântico x Figueira
- ACBF x Jaguarão Futsal
Sábado (4/10)
20h
- SER Santiago x Independente