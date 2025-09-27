Confira o que está em jogo na última rodada da Liga Nacional Futsal

ACBF e Atlântico jogarão fora de casa neste sábado (27). Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

Depois de cinco meses e meio, e de 264 jogos, a Liga Nacional de Futsal masculino chega ao fim da fase classificatória neste sábado (27). Serão 12 partidas programadas para o mesmo horário: 19h.

Mas apesar de tantos jogos ao mesmo tempo, pouca coisa está em jogo. Dos 24 times que entraram na disputa em abril, 15 chegaram a última rodada já classificados para às oitavas de final. Apenas a última vaga nos "play-offs" está em disputa na rodada e três times ainda podem se classificar: Umuarama (PR), Esporte Futuro (PR) e São Lourenço (SC).

Curiosamente, dois destes três times jogam em casa neste sábado (27) e contra equipes gaúchas. Além da definição do último classificado para às oitavas de final, a última rodada da LNF servirá para definir as posições dos times garantidos na próxima etapa e como ficarão os confrontos de mata-mata.

Na luta pela vaga

Santo André (SP) x Umuarama (PR)

Ginásio Noêmia Assunção, em Santo André (SP)

O Umuarama é o time que briga pela última vaga e que só depende de si para se classificar. Vencendo, vai às oitavas. Se empatar ou perder, terá de torcer contra Esporte Futuro e São Lourenço. O Santo André já está classificado.

Esporte Futuro (PR) x Atlântico (RS)

Ginásio Alcides Pan, em Toledo (PR)

Os paranaenses encaram o líder da Liga e só se classificam com vitória em casa, combinada com tropeço do Umuarama. Se não vencer, o Esporte Futuro está fora. O Atlântico precisa vencer para ser o "campeão" da primeira fase sem depender de resultados paralelos.

São Lourenço (SC) x ACBF (RS)

Arena São Lourenço, em São Lourenço do Oeste (SC)

Situação semelhante ao jogo de cima. O São Lourenço só se classifica se vencer e ainda torcer para que Umuarama e Esporte Futuro não vençam. Já a ACBF, entra em quadra classificada e com a certeza de que fará o segundo jogo das oitavas longe de Carlos Barbosa (RS).

Outros jogos

Magnus (SP) x Joinville (SC), em Sorocaba

Praia Clube (MG) x Dracena (SP), em Uberlândia

Blumenau (SC) x Cascavel (PR), em Blumenau

Jaraguá (SC) x Cruzeiro (MG), em Jaraguá do Sul

Tubarão (SC) x São José (SP), em Tubarão

Corinthians (SP) x Foz Cataratas (PR), em São Paulo

Minas (MG) x Joaçaba (SC), em Belo Horizonte

Marreco (PR) x Pato (PR), em Francisco Beltrão

Vélez Camaquã (RS) x Campo Mourão (PR), em Camaquã

Gaúchos

O Atlântico é o atual líder da Liga Nacional com 53 pontos ganhos. Se vencer, terminará a fase em primeiro. No pior cenário, ficará em segundo.

A ACBF aparece na 11ª colocação, com 35 pontos. Vencendo e os resultados ajudando, terminará em nono lugar, na melhor das hipóteses. O pior cenário, em caso de derrota, é de que o time de Carlos Barbosa termine a fase na 12ª posição.

O Vélez Camaquã vive situação semelhante. Pode ser nono em caso de vitória sobre o Campo Mourão e de resultados ruins de Cascavel, Marreco e ACBF. Em caso de derrota em casa neste sábado, o time da Região Sul do Estado pode perder apenas uma posição, para o Minas, que teria de vencer seu jogo em Belo Horizonte.