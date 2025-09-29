Confira as datas dos confrontos das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Estão definidas as datas dos confrontos das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Após o término da primeira fase, com os 12 jogos finais sendo disputados no sábado (27), foi definido quando os 16 classificados voltarão a entrar em quadra.
Os jogos de ida ocorrerão entre os dias 10 e 16 de outubro. Já os duelos de volta serão disputados entre 17 e 25 do mesmo mês.
Os três gaúchos que iniciaram a competição avançaram às oitavas. O Atlântico, que terminou com a primeira colocação geral, terá pela frente o Umuarama, do Paraná, 16° colocado. O Galo é o único clube do Estado que decidirá a vaga em seus domínios.
A ACBF terminou em 11° lugar e enfrentará o Corinthians, sexto colocado, com a segunda partida sendo disputada em São Paulo. O confronto será o único desta fase entre dois times que já venceram a LNF. Os gaúchos são os maiores vencedores ao lado do Jaraguá com cinco taças. Já o Timão tem dois troféus.
Por fim, o estreante Vélez Camaquã, 12° colocado, jogará contra o Joinville, campeão em 2017, que foi o quinto lugar nesta edição. O jogo de volta ocorrerá na cidade catarinense.
Confira abaixo os confrontos das oitavas de final
Jogos de ida
10/10 (sexta-feira)
- 19h - Santo André x Magnus
- 20h30min - Marreco x Cascavel
11/10 (sábado)
- 19h - Pato Futsal x Campo Mourão
- 20h30min - Foz Cataratas x Praia Clube
12/10 (domingo)
- 11h - ACBF x Corinthians
14/10 (terça-feira)
- 20h - Umuarama x Atlântico
15/10 (quarta-feira)
- 20h - Vélez Camaquã x Joinville
16/10 (quinta-feira)
- 20h - Minas x Jaraguá
Jogos de volta
17/10 (sexta-feira)
- 19h - Praia Clube x Foz Cataratas
- 20h30min - Corinthians x ACBF
18/10 (sábado)
- 17h - Cascavel x Marreco
19/10 (domingo)
- 14h - Campo Mourão x Pato Futsal
20/10 (segunda-feira)
- 20h - Atlântico x Umuarama
22/10 (quarta-feira)
- 20h - Magnus x Santo André
23/10 (quinta-feira)
- 20h - Joinville x Vélez Camaquã
25/10 (sábado)
- 17h - Jaraguá x Minas