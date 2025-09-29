Confira as datas dos confrontos das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

ACBF, Atlântico e Vélez Camaquã são os representantes gaúchos na competição. Montagem sobre fotos de Lucka Cyríaco, Edson Castro e Ricardo Weschenfelder / ACBF, Atlântico e Vélez Camaquã / Divulgação

Estão definidas as datas dos confrontos das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Após o término da primeira fase, com os 12 jogos finais sendo disputados no sábado (27), foi definido quando os 16 classificados voltarão a entrar em quadra.

Os jogos de ida ocorrerão entre os dias 10 e 16 de outubro. Já os duelos de volta serão disputados entre 17 e 25 do mesmo mês.

Os três gaúchos que iniciaram a competição avançaram às oitavas. O Atlântico, que terminou com a primeira colocação geral, terá pela frente o Umuarama, do Paraná, 16° colocado. O Galo é o único clube do Estado que decidirá a vaga em seus domínios.

A ACBF terminou em 11° lugar e enfrentará o Corinthians, sexto colocado, com a segunda partida sendo disputada em São Paulo. O confronto será o único desta fase entre dois times que já venceram a LNF. Os gaúchos são os maiores vencedores ao lado do Jaraguá com cinco taças. Já o Timão tem dois troféus.

Por fim, o estreante Vélez Camaquã, 12° colocado, jogará contra o Joinville, campeão em 2017, que foi o quinto lugar nesta edição. O jogo de volta ocorrerá na cidade catarinense.

Confira abaixo os confrontos das oitavas de final

Jogos de ida

10/10 (sexta-feira)

19h - Santo André x Magnus

20h30min - Marreco x Cascavel

11/10 (sábado)

19h - Pato Futsal x Campo Mourão

20h30min - Foz Cataratas x Praia Clube

12/10 (domingo)

11h - ACBF x Corinthians

14/10 (terça-feira)

20h - Umuarama x Atlântico

15/10 (quarta-feira)

20h - Vélez Camaquã x Joinville

16/10 (quinta-feira)

20h - Minas x Jaraguá

Jogos de volta

17/10 (sexta-feira)

19h - Praia Clube x Foz Cataratas

20h30min - Corinthians x ACBF

18/10 (sábado)

17h - Cascavel x Marreco

19/10 (domingo)

14h - Campo Mourão x Pato Futsal

20/10 (segunda-feira)

20h - Atlântico x Umuarama

22/10 (quarta-feira)

20h - Magnus x Santo André

23/10 (quinta-feira)

20h - Joinville x Vélez Camaquã

25/10 (sábado)