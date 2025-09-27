Confira a tabela detalhada da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal

O caminho do Brasil em busca de um título inédito está definido. A primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal irá acontecer nas Filipinas no final deste ano e a Seleção Brasileira já sabe os dias e horários em que vai entrar em quadra.
Na primeira fase, os 16 times foram divididos em quatro grupos de quatro, totalizando 24 confrontos.
Primeira Fase
*Jogos no horário de Brasília (DF)
21 de novembro
7h - Marrocos x Argentina
9h30min - Filipinas x Polônia
22 de novembro
6h - Colômbia x Canadá
8h30min - Espanha x Tailândia
23 de novembro
1h - Japão x Nova Zelândia
3h30min - Portugal x Tanzânia
6h - Itália x Panamá
8h - Brasil x Irã
24 de novembro
7h - Argentina x Polônia
9h30min - Filipinas x Marrocos
25 de novembro
7h - Canadá x Tailândia
9h30min - Espanha x Colômbia
26 de novembro
4h - Nova Zelândia x Tanzânia
7h - Portugal x Japão
9h - Panamá x Irã
11h30min - Brasil x Itália
27 de novembro
9h - Polônia x Marrocos
11h30min - Argentina x Filipinas
28 de novembro
9h - Tailândia x Colômbia
11h30min - Canadá x Espanha
29 de novembro
1h - Tanzânia x Japão
3h30min - Nova Zelândia x Portugal
6h - Irã x Itália
8h30min - Brasil x Panamá
Quartas de Final
1º de dezembro
7h - 1º A x 2º B - jogo 25
9h30min - 1º B x 2º A - jogo 26
2 de dezembro
7h - 1º C x 2º D - jogo 27
9h30min - 1º D x 2º C - jogo 28
Semifinais
5 de dezembro
7h - vencedores dos jogos 25 e 27
9h30min - vencedores dos jogos 26 e 28
Disputa do 3º Lugar
7 de dezembro
6h
Final
7 de dezembro
8h30min