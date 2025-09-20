Confira a agenda do futsal gaúcho no fim de semana

Se a seleção brasileira atrai a atenção em Brasília (DF) com a Copa das Nações, o futsal do Rio Grande do Sul se volta para 30 partidas das competições estaduais neste final de semana farroupilha.
A Liga Gaúcha de Futsal (LGF) projeta 20 partidas no Gauchão feminino e nas três divisões do masculino. A Série C vai conhecer no sábado (20) os oito semifinalistas das Conferências Leste e Oeste.
Já a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) estará focada apenas na Série Ouro. Os sete jogos de volta das oitavas de final estão previstos para sábado (20) e domingo (21).
E ainda teremos times gaúchos nas competições nacionais: ACBF e Atlântico na Liga Futsal e a SER Santiago na Segundona da Taça Brasil.
Liga Nacional Masculina
22ª rodada da 1ª fase
Sábado (20), às 18h30min
- ACBF x Magnus (SP), em Carlos Barbosa
19h
- Atlântico x Tubarão (SC), em Erechim
Taça Brasil - 2ª Divisão
Sábado (20), às 20h
- SER Santiago x Curumim (RN), em São João do Jaguaribe (CE)
*Caso se classifique, a SER Santiago joga a semifinal no domingo (21), às 16 ou 18h.
Gauchão
1ª fase
Sábado (20), às 17h
- ASF x AGE, em Serafina Corrêa
19h
- Santa Rosa x Horizontina, em Santa Rosa
20h
- AMF x Lokomotiv, em Marau
- Uruguaianense x Sercca, em Uruguaiana
Domingo (21), às 18h
- Guarani-FW x Entre-Ijuís, em Frederico Westphalen
Série B
1ª fase
Sábado (20), às 19h
- AGSL x FX Futsal, em São Luiz Gonzaga
20h
- São José x Ibira, em São José do Inhacorá
- Tapejara x Asaf, em Tapejara
- David Futsal x Giruá, em David Canabarro
- União Castilhense x Nadas Branco, em Veranópolis
Sábado (21), às 21h
- Soberano x FX Futsal, em Sarandi
Série C
Quartas de final - volta
Sábado (20), às 19h
- BGF x Trianon, em Bento Gonçalves
20h
- União-TM x União Nonoai, em Três de Maio
- ANF x Catuípe, em Sarandi
- Rodeio x ANBF, em Rodeio Bonito
- Sase x Asaf, em Selbach
- Sobradinho x Agec, em Sobradinho
- Peñarol x Audax, em Guaíba
- ACF x Penharol, em Caçapava do Sul
Gauchão Feminino
Semifinal - ida
Sábado (20), às 17h
- Celemaster x Palestra, em Uruguaiana
Série Ouro
Oitavas de final - volta
Sábado (20) às 19h
- AFA x UFSM, em São Francisco de Assis
20h
- ABF x Rio-Grandense, em São
- Lourenço do Sul
- Russo Preto x São José, em Não-Me-Toque
- Sercesa x ATF, em Carazinho
- ANPF x AVF, em Nova Petrópolis
Domingo (21), às 19h
- Atlântico x Figueira, em Erechim
19h30min
- ACBF x Jaguarão, em Carlos Barbosa