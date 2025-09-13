Confira a agenda do futsal gaúcho no fim de semana

Um fim de semana decisivo no futsal gaúcho. O Vélez Camaquã pode se garantir nas oitavas de final da Liga Nacional, o Gauchão feminino terá sua primeira fase concluída em Pelotas e as Séries Prata e Bronze, na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) indicarão seus semifinalistas e finalistas, respectivamente.