Confira a agenda do futsal gaúcho no fim de semana

Um fim de semana decisivo no futsal gaúcho. O Vélez Camaquã pode se garantir nas oitavas de final da Liga Nacional, o Gauchão feminino terá sua primeira fase concluída em Pelotas e as Séries Prata e Bronze, na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) indicarão seus semifinalistas e finalistas, respectivamente.
Mais de 40 jogos estão programados, movimentando a capital Porto Alegre e mais 51 cidades do interior gaúcho.
Liga Nacional Masculina
21ª rodada da 1ª fase
Domingo (14)
- 11h - Vélez x Umuarama (PR), em Camaquã
- 17h - Blumenau (SC) x Atlântico, em Blumenau (SC)
Gauchão - Série A
1ª fase - 16ª rodada
Sábado (13)
- 20h - Entre-Ijuís x Marau, em Entre-Ijuís
- 20h - Horizontina x ASF, em Horizontina
- 20h - ACE Filtradores x Uruguaianense, em Tupandi
- 21h - AGE x Passo Fundo, em Guaporé
Domingo (14)
- 18h - Guarany x Guarani-FW, em Espumoso
- 18h - Lokomotiv x Afucs, em Palmeira das Missões
Gauchão Feminino
1ª fase - última partida
Sábado (13)
- 11h - Malgi x Palestra, em Pelotas
Série B
1ª fase - 14ª rodada
Sábado (13)
- 20h - AGSL x Tapejara, em São Luiz Gonzaga
- 20h - União Parobé x São José, em Parobé
- 20h - Asaf x Soberano, em Campos Borges
- 20h - FX Futsal x Alaf, em Fontoura Xavier
- 20h - Atlec x Asserc, em Três Passos
Domingo (14)
- 16h - Giruá x Asserc, em Giruá
Série Ouro Masculina
Oitavas de Final - jogos de ida
Sábado (13)
- 20h - ATF x Sercesa, em Pelotas
- 20h - Figueira x Atlântico, em Tupanciretã
- 20h - São José x Russo Preto, em Cachoeira do Sul
- 20h - Jaguarão x ACBF, em Jaguarão
- 20h - Rio-Grandense x ABF, em Rio Grande
- 20h - AVF x ANPF, em Manoel Viana
- 20h45 - UFSM x AFA, em Santa Maria
Série Prata Masculina
Quartas de Final - jogos de volta
Sábado (13)
- 20h - Cerro Largo x Locomotiva, em Cerro Largo
- 20h - Arroio Grande x Ijuí, em Arroio Grande
- 20h - Campo Bom x Real Alegrete, em Campo Bom
Domingo (14)
- 17h - Passo Fundo x APDF, em Passo Fundo
Série Bronze Masculina
Semifinais - jogos de volta
Domingo (14)
- 17h - SER Cacequi x Porto Alegre, em Cacequi
- 18h - Olimpia x Brochier, em Santa Maria
- 19h - AGE x Gelb, em Guaporé
Série Ouro Feminina
1ª fase - 3ª e 4ª rodadas
Domingo (14)
Sede Capão do Leão
- 90h30 - Leoas x Rio-Grandense
- 11h15 - Palestina x Benfica
- 13h00 - Rio-Grandense x Malgi
- 14h45 - Benfica x Leoas
- 16h30 - Malgi x Palestina
Sede Porto Alegre
- 09h30 - FAC Sogipa x Imigrante
- 11h15 - SER Alvorada x Celemaster
- 13h00 - UFSM/Dallas x FAC Sogipa
- 14h45 - Imigrante x SER Alvorada
- 16h30 - Celemaster x UFSM/Dallas
Sede Getúlio Vargas
- 09h30 - Ideau Feminy x Vila Nova
- 11h15 - América x Anef
- 13h00 - Vila Nova x Palestra
- 14h45 - Anef x Ideau Feminy
- 16h30 - Palestra x América