Com Brasil como cabeça de chave, confira os grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Competição conta com 16 seleções e será disputada no fim do ano. Fifa / Divulgação

Estão definidos os grupos para a primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (15), em Pasig, nas Filipinas. A competição será disputada entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro.

Por ser líder do ranking da Fifa, o Brasil é um dos cabeças de chave e está no Grupo D. Ao lado da seleção brasileira estão Irã, Itália e Panamá.

Além do sorteio das chaves, o evento também mostrou pela primeira vez ao vivo a taça da competição. Ela já havia sido apresentada em vídeo no perfil da Copa do Mundo Feminina nas redes sociais, na sexta-feira (12).

O torneio terá quatro grupos com quatro equipes, com o Brasil como um dos favoritos ao título. Os jogos ocorrerão em duas cidades, Pasig, que é próxima da capital Manila, e Victorias, localizada na província de Negros Ocidental.

Confira os grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Grupo A

Filipinas, Polônia, Marrocos e Argentina

Grupo B

Espanha, Tailândia, Colômbia e Canadá

Grupo C

Portugal, Tanzânia, Japão e Nova Zelândia

Grupo D

Brasil, Irã, Itália e Panamá

Próximos passos da seleção brasileira

Com os grupos sorteados, a próxima etapa é a convocação das 14 jogadoras para o Mundial. Ela será feita no dia 24 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A preparação da seleção brasileira começará em 20 de outubro. Até 6 de novembro, a delegação ficará em Lages, Santa Catarina. Na sequência, vai ao Rio de Janeiro, onde permanece na Granja Comary até o dia 12. Depois, viaja até as Filipinas.