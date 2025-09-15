Com Brasil como cabeça de chave, confira os grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Estão definidos os grupos para a primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (15), em Pasig, nas Filipinas. A competição será disputada entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro.
Por ser líder do ranking da Fifa, o Brasil é um dos cabeças de chave e está no Grupo D. Ao lado da seleção brasileira estão Irã, Itália e Panamá.
Além do sorteio das chaves, o evento também mostrou pela primeira vez ao vivo a taça da competição. Ela já havia sido apresentada em vídeo no perfil da Copa do Mundo Feminina nas redes sociais, na sexta-feira (12).
O torneio terá quatro grupos com quatro equipes, com o Brasil como um dos favoritos ao título. Os jogos ocorrerão em duas cidades, Pasig, que é próxima da capital Manila, e Victorias, localizada na província de Negros Ocidental.
Confira os grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal
Grupo A
- Filipinas, Polônia, Marrocos e Argentina
Grupo B
- Espanha, Tailândia, Colômbia e Canadá
Grupo C
- Portugal, Tanzânia, Japão e Nova Zelândia
Grupo D
- Brasil, Irã, Itália e Panamá
Próximos passos da seleção brasileira
Com os grupos sorteados, a próxima etapa é a convocação das 14 jogadoras para o Mundial. Ela será feita no dia 24 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
A preparação da seleção brasileira começará em 20 de outubro. Até 6 de novembro, a delegação ficará em Lages, Santa Catarina. Na sequência, vai ao Rio de Janeiro, onde permanece na Granja Comary até o dia 12. Depois, viaja até as Filipinas.
Vale destacar que o Brasil também disputará amistosos antes da competição, que devem ser disputados nos dias 11 e 14 de novembro. Os adversários cotados são China, Nova Zelândia e Tailândia.