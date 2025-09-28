Com Atlântico em primeiro: veja como ficaram as oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Atlântico empatou em Toledo (PR) neste sábado (27) Duda Pan / Divulgação Esporte Futuro

Na última rodada da fase classificatória, os três times gaúchos não perderam na Liga Nacional de Futsal. ACBF, Atlântico e Vélez Camaquã já entraram em quadra classificados às Oitavas de Final. Depois das partidas, conheceram seus adversários no "mata-mata".

Esporte Futuro 2x2 Atlântico

Em Toledo (PR), o Atlântico chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Esporte Futuro, gols de Feijão e Breno. Mas no segundo tempo, William Bolt e Thales empataram para o time de Erechim. O resultado garantiu o "Galo" na primeira colocação geral e nas Oitavas o adversário será o Umuarama (PR).

São Lourenço 0x3 ACBF

Em São Lourenço do Oeste (SC), a ACBF passou fácil pelos donos da casa com vitória por 3 a 0, com gols de Juninho (2) e Barbosinha. Foi a 14ª partida de invencibilidade do time gaúcho na Liga. Com 38 pontos, a "Laranja" fechou a fase na 11ª colocação e o adversário das Oitavas será o Corinthians (SP).

Vélez Camaquã 2x2 Campo Mourão

Em Camaquã, o Vélez chegou a abrir 2 a 0 com gols de Guilherme e Toninho. Mas o Campo Mourão (PR) buscou o empate com Jhony e Jorginho. Os gaúchos terminaram a fase em 12º e vão pegar o Joinville (SC) nas Oitavas.

Confrontos das Oitavas

Atlântico (RS) x Umuarama (PR)

Praia Clube (MG) x Foz Cataratas (PR)

Magnus (SP) x Santo André (SP)

Jaraguá (SC) x Minas (MG)

Joinville (SC) x Vélez Camaquã (RS)

Corinthians (SP) x ACBF (RS)

Campo Mourão (PR) x Pato Futsal (PR)

Cascavel (PR) x Marreco (PR)

A Liga Nacional deve confirmar dias e horários dos confrontos nesta semana. Os times da esquerda decidem em casa. Entre os 16, são seis paranaenses, três gaúchos, três paulistas, dois catarinenses e dois mineiros.

Para as Quartas de Final, o chaveamento está definido. O vencedor de Atlântico e Umuarama (PR) pega quem passar entre Cascavel (PR) e Marreco (PR).

Se a ACBF passar pelo Corinthians, vai pegar o vencedor de Magnus (SP) ou Santo André (SP).