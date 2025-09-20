Classificado para os playoffs, Vélez Camaquã sofre goleada na Liga Nacional de Futsal

Equipe gaúcha disputa a LNF pela primeira vez. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

O Vélez Camaquã foi goleado fora de casa pela penúltima rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal. Em Foz do Iguaçu, o time perdeu para o Foz Cataratas por 5 a 1, nesta sexta-feira (19).

Com o resultado, o clube segue na 11ª colocação com 34 pontos, mas pode perder uma posição no decorrer da 22ª rodada caso a ACBF pontue diante do Magnus, neste sábado (20).

A equipe volta a entrar em quadra pela competição no dia 27 de setembro, a última rodada da primeira fase. Em Camaquã, no Ginásio Wadislau Niemxeski, receberá o Campo Mourão, às 19h.

Vantagem no 1° tempo

Desde os primeiros minutos, os donos da casa fizeram valer o mando de quadra e conseguiram abrir boa vantagem. Perto dos quatro minutos de jogo, Léo Oliveira derrubou Pajé na área, e a arbitragem assinalou pênalti. Amokachy bateu forte e abriu o placar.

O segundo gol veio aos seis minutos. Após chute de longe do Vélez Camaquã, o goleiro Bruno agarrou a bola e fez uma reposição rápida em direção ao outro lado da quadra. Vitinho dominou no lado esquerdo, entrou cara a cara contra PH e chutou no ângulo do goleiro para fazer 2 a 0.

Quando faltavam 3min43s para o intervalo, Pietro fez o terceiro. Coca fez boa jogada individual no lado esquerdo e cruzou rasteiro para o companheiro apenas empurrar para o fundo das redes. O primeiro tempo terminou com 3 a 0 favorável aos paranaenses.

Goleada confirmada

Na etapa final, o Alviazul até chegou a esboçar uma reação quando Gui Santos descontou. O jogador arrancou da quadra de defesa e marcou um golaço com direito a finalização por cima do goleiro.