Campo Bom, Ijuí e Cerro Largo sobem para a Série Ouro em 2026

Subiu: jogadores do Cerro Largo comemoram o acesso à Ouro. Genaro Caetano / Divulgação Cerro Largo Futsal

Três dos quatro times que serão as novidades da Série Ouro em 2026 já são conhecidos: Cerro Largo, Ijuí e Campo Bom se classificaram neste sábado (13), nos jogos de volta das quartas de final da Série Prata adulta masculina. O último classificado sairá do confronto entre Passo Fundo e APDF, de Dom Pedrito, que se enfrentarão no Ginásio do Sest/Senat, em Passo Fundo, a partir das 17 horas deste domingo (14).

Os três classificados confirmaram o favoritismo nesta fase. Conseguiram bons resultados nos jogos de ida e confirmaram as vagas diante dos seus torcedores, por terem tido melhor campanha na primeira etapa do campeonato.

Em Campo Bom, no Ginásio Karl Heinz Kopittke, os donos da casa receberam o Real Alegrete e empataram em 3 a 3. Como haviam vencido o jogo de ida por 4 a 2, o resultado serviu para o acesso.

Em Cerro Largo, no Ginásio Roque Reinaldo Nedel, goleada do Cerro Largo por 8 a 2 sobre a Locomotiva Gaúcha, de Serafina Corrêa, e acesso garantido.