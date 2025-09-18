Brasil vence a Polônia na estreia da Copa das Nações de Futsal

Seleção Brasileira ainda enfrentará a Guatemala na primeira fase. Jo Marcone / CBF / Divulgação

O Brasil estreou com vitória na Copa das Nações de Futsal. Nesta quarta-feira (17), a seleção venceu a Polônia por 3 a 1, em partida disputada no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A a equipe do técnico Marquinhos Xavier voltará a entrar em campo nesta quinta-feira (18), às 20h15min, contra a Guatemala, no mesmo local.

Dentro de quadra, o Brasil teve domínio no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Já na etapa final, a seleção teve mais tranquilidade e garantiu a vitória.

O primeiro gol saiu com pouco mais de 30 segundos. Marcel foi acionado no lado direito e cruzou na área. O fixo polonês, Crazy, tentou afastar e acabou marcando contra. Aos sete minutos, Pito podia ter ampliado em cobrança de pênalti, mas o goleiro adversário defendeu a cobrança.

Mesmo assim, pouco tempo depois, Rocha recebeu no lado direito, próximo da área, e finalizou forte no ângulo, ampliando o marcador. Já o terceiro gol veio por volta dos 11 minutos, quando Marcelo chutou rasteiro de fora da área.

Os poloneses descontaram faltando 35 segundos para o apito final, com Marek, em jogada de escanteio.

O regulamento da Copa das Nações

As seis seleções participantes estão distribuídas em dois grupos com três equipes cada. No Grupo A, estão Brasil, Polônia e Guatemala. Já no Grupo B, encontram-se França, Paraguai e Costa Rica.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam em turno único, e as duas melhores colocadas de cada chave avançam para as semifinais.