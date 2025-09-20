Até o Ceará de ônibus: a saga de clube gaúcho para disputar competição de futsal

A distância pode até assustar, ainda mais se o meio de locomoção não for um avião. Entre Santiago, município da Região Central do Estado, e São João do Jaguaribe, no interior do Ceará, são 3.994 km. E foi essa distância que a delegação da SER Santiago percorreu para disputar a Taça Brasil - 1ª Divisão. O detalhe é que todo o trajeto foi feito de ônibus.
Com saída na quinta-feira (11) e chegada na segunda-feira (15), a equipe levou quatro dias e cinco horas para chegar até o local da competição que teve início nesta semana. Com a ajuda de quatro motoristas, o time conseguiu levar a adversidade do trajeto com a parceria e o bom humor.
As dificuldades encontradas, que passam inclusive por um problema no motor do veículo, não impediram que os jogadores tivessem histórias curiosas e chegassem ao Ceará com disposição para brigar pelo título da competição. Após três jogos, a SER Santiago tem boas chances de classificação para as semifinais.
Organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), a Taça Brasil - 1ª Divisão conta com nove times na disputa divididos em dois grupos. Os jogos iniciaram na terça-feira (16). A final será disputada na segunda-feira (22).
Por cima das dificuldades
Indicada a participar da competição pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), a SER Santiago não pensou duas vezes em ser a representante do Estado. Com a ajuda de uma empresa de ônibus local, a delegação partiu do interior gaúcho em direção ao interior cearense. No trajeto, eram quatro motoristas que revezavam no volante.
Entre os jogadores que estiveram na viagem, um deles é bastante conhecido no futsal gaúcho. Aos 40 anos, o goleiro Baranha, que passou por ACBF e Atlântico, explica que é inevitável sentir o cansaço após tanto tempo de viagem. Ainda, cita que a internet dentro do ônibus ajudou a passar o tempo.
— No primeiro dia, a viagem foi até tranquila. A gente descansa bastante no primeiro dia. Aí cada um tem o Netflix no seu celular. Eu jogo alguns jogos no celular, e a maioria dos atletas tem o costume de jogar cacheta no fundo do ônibus. O problema é que no segundo dia eu já não consegui mais dormir tanto. Começa a ficar um pouco cansativo. O terceiro e o quarto dia já são bastante cansativos. O tempo não passa — comentou o jogador.
Durante os mais de quatro dias, o ônibus fazia paradas estratégicas em postos de gasolina de maior estrutura para os integrantes do clube fazerem refeições e para tomarem banho.
E quando tudo parecia tranquilo, um imprevisto no motor do veículo deixou a delegação parada por 15 horas em Sussuarana, cidade da região metropolitana de Salvador, na Bahia. Mesmo assim, Baranha reforça que imprevistos acontecem e que a estrutura do ônibus garantiu conforto aos jogadores.
Risadas e histórias no ônibus
Para driblar a longa distância e as adversidades do trajeto, o entrosamento entre os jogadores e membros da comissão ajudou no percurso. O goleiro conta que era difícil não cair na gargalhada em determinados momentos, visto que alguns protagonizavam momentos engraçados e contavam boas histórias.
— Nós viemos dando risada o tempo inteiro na viagem. Na verdade, acho que tem uns 15 "Tirulipa" e uns 7 "Biribinha" dentro desse ônibus. O time é muito engraçado, muito divertido. O tempo passa, porque a gente brinca um com o outro. E nós temos a liberdade de brincar um com o outro. É uma das melhores equipes em questão de afinidade que eu trabalhei até hoje — lembrou.
O tempo também permite que cada um compartilhe histórias de sua vida profissional, visto que muitos acabam vivenciando diferentes experiências no futsal. E nos momentos em que as dificuldades apareciam, o grupo enfrentava com bom humor e leveza.
— Essas 15 horas que a gente ficou na beira da estrada, a gente deu muita risada. A gente passou cada situação que, cara, vou te falar. Isso eu vou levar para o resto da minha vida — lembrou Baranha.
A SER Santiago na competição
Assim como outros times, os gaúchos não estão hospedados em São João do Jaguaribe, já que a pequena cidade, que tem cerca de 5.500 habitantes, não possui estrutura para receber todas as delegações. Sendo assim, a SER Santiago optou por se hospedar em Limoeiro do Norte, que fica a 32 minutos do local dos jogos.
— O suporte da SER Santiago está sendo extremamente útil. Eles estão investindo no atleta, na recuperação da gente após os jogos. E em questão à hospedagem e como estamos nos sentindo aqui no Ceará, está ótimo. O cara não tem nem do que reclamar — comentou Baranha.
Os atletas chegaram na segunda-feira, treinaram apenas no dia seguinte e estrearam na quarta. O desgaste acabou impactando, e o time perdeu para o Náutico Sangue de Boi (AM) por 7 a 6. Mesmo assim, o time não se abateu e reagiu na partida seguinte. Contra os donos da casa, o São João do Jaguaribe, a SER Santiago venceu por 1 a 0.
Já na terceira rodada, o time venceu o Nova Geração (DF) por 9 a 5 e chegou aos seis pontos, na vice-liderança do Grupo A. Neste sábado (20), enfrenta o Curumin (RN), às 20h pela última rodada da primeira fase. Se permanecer entre os dois primeiros da chave, joga as semifinais no domingo (21).
A viagem de volta tende a ser menor se não houver problemas com o ônibus. O fato é que não se pode prever a colocação final da SER Santiago na Taça Brasil - 1ª Divisão. Contudo, é de se concordar que não faltarão histórias para contar por parte da delegação que foi ao Ceará para representar o Rio Grande do Sul.
Confira os jogos da SER Santiago na competição
- Náutico Sangue de Boi (AM) 7x6 SER Santiago
- São João do Jaguaribe (CE) 0x1 SER Santiago
- Nova Geração (DF) 5x9 SER Santiago
Sábado (20)
- 20h - SER Santiago x Curumin (RN)