Até o Ceará de ônibus: a saga de clube gaúcho para disputar competição de futsal

SER Santiago é o único time do Rio Grande do Sul na competição. Cecilia Prutchansky / CBFS

A distância pode até assustar, ainda mais se o meio de locomoção não for um avião. Entre Santiago, município da Região Central do Estado, e São João do Jaguaribe, no interior do Ceará, são 3.994 km. E foi essa distância que a delegação da SER Santiago percorreu para disputar a Taça Brasil - 1ª Divisão. O detalhe é que todo o trajeto foi feito de ônibus.

Com saída na quinta-feira (11) e chegada na segunda-feira (15), a equipe levou quatro dias e cinco horas para chegar até o local da competição que teve início nesta semana. Com a ajuda de quatro motoristas, o time conseguiu levar a adversidade do trajeto com a parceria e o bom humor.

As dificuldades encontradas, que passam inclusive por um problema no motor do veículo, não impediram que os jogadores tivessem histórias curiosas e chegassem ao Ceará com disposição para brigar pelo título da competição. Após três jogos, a SER Santiago tem boas chances de classificação para as semifinais.

Organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), a Taça Brasil - 1ª Divisão conta com nove times na disputa divididos em dois grupos. Os jogos iniciaram na terça-feira (16). A final será disputada na segunda-feira (22).

Por cima das dificuldades

Equipe iniciou os treinamentos no Ceará um dia antes da estreia na competição. Arquivo Pessoal

Indicada a participar da competição pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), a SER Santiago não pensou duas vezes em ser a representante do Estado. Com a ajuda de uma empresa de ônibus local, a delegação partiu do interior gaúcho em direção ao interior cearense. No trajeto, eram quatro motoristas que revezavam no volante.

Entre os jogadores que estiveram na viagem, um deles é bastante conhecido no futsal gaúcho. Aos 40 anos, o goleiro Baranha, que passou por ACBF e Atlântico, explica que é inevitável sentir o cansaço após tanto tempo de viagem. Ainda, cita que a internet dentro do ônibus ajudou a passar o tempo.

— No primeiro dia, a viagem foi até tranquila. A gente descansa bastante no primeiro dia. Aí cada um tem o Netflix no seu celular. Eu jogo alguns jogos no celular, e a maioria dos atletas tem o costume de jogar cacheta no fundo do ônibus. O problema é que no segundo dia eu já não consegui mais dormir tanto. Começa a ficar um pouco cansativo. O terceiro e o quarto dia já são bastante cansativos. O tempo não passa — comentou o jogador.

Durante os mais de quatro dias, o ônibus fazia paradas estratégicas em postos de gasolina de maior estrutura para os integrantes do clube fazerem refeições e para tomarem banho.

E quando tudo parecia tranquilo, um imprevisto no motor do veículo deixou a delegação parada por 15 horas em Sussuarana, cidade da região metropolitana de Salvador, na Bahia. Mesmo assim, Baranha reforça que imprevistos acontecem e que a estrutura do ônibus garantiu conforto aos jogadores.

Risadas e histórias no ônibus

Para driblar a longa distância e as adversidades do trajeto, o entrosamento entre os jogadores e membros da comissão ajudou no percurso. O goleiro conta que era difícil não cair na gargalhada em determinados momentos, visto que alguns protagonizavam momentos engraçados e contavam boas histórias.

— Nós viemos dando risada o tempo inteiro na viagem. Na verdade, acho que tem uns 15 "Tirulipa" e uns 7 "Biribinha" dentro desse ônibus. O time é muito engraçado, muito divertido. O tempo passa, porque a gente brinca um com o outro. E nós temos a liberdade de brincar um com o outro. É uma das melhores equipes em questão de afinidade que eu trabalhei até hoje — lembrou.

O tempo também permite que cada um compartilhe histórias de sua vida profissional, visto que muitos acabam vivenciando diferentes experiências no futsal. E nos momentos em que as dificuldades apareciam, o grupo enfrentava com bom humor e leveza.

— Essas 15 horas que a gente ficou na beira da estrada, a gente deu muita risada. A gente passou cada situação que, cara, vou te falar. Isso eu vou levar para o resto da minha vida — lembrou Baranha.

A SER Santiago na competição

Goleiro Baranha foi eleito o melhor em quadra na segunda rodada. Cecilia Prutchansky / CBFS

Assim como outros times, os gaúchos não estão hospedados em São João do Jaguaribe, já que a pequena cidade, que tem cerca de 5.500 habitantes, não possui estrutura para receber todas as delegações. Sendo assim, a SER Santiago optou por se hospedar em Limoeiro do Norte, que fica a 32 minutos do local dos jogos.

— O suporte da SER Santiago está sendo extremamente útil. Eles estão investindo no atleta, na recuperação da gente após os jogos. E em questão à hospedagem e como estamos nos sentindo aqui no Ceará, está ótimo. O cara não tem nem do que reclamar — comentou Baranha.

Os atletas chegaram na segunda-feira, treinaram apenas no dia seguinte e estrearam na quarta. O desgaste acabou impactando, e o time perdeu para o Náutico Sangue de Boi (AM) por 7 a 6. Mesmo assim, o time não se abateu e reagiu na partida seguinte. Contra os donos da casa, o São João do Jaguaribe, a SER Santiago venceu por 1 a 0.

Já na terceira rodada, o time venceu o Nova Geração (DF) por 9 a 5 e chegou aos seis pontos, na vice-liderança do Grupo A. Neste sábado (20), enfrenta o Curumin (RN), às 20h pela última rodada da primeira fase. Se permanecer entre os dois primeiros da chave, joga as semifinais no domingo (21).

A viagem de volta tende a ser menor se não houver problemas com o ônibus. O fato é que não se pode prever a colocação final da SER Santiago na Taça Brasil - 1ª Divisão. Contudo, é de se concordar que não faltarão histórias para contar por parte da delegação que foi ao Ceará para representar o Rio Grande do Sul.

Confira os jogos da SER Santiago na competição

Náutico Sangue de Boi (AM) 7x6 SER Santiago

São João do Jaguaribe (CE) 0x1 SER Santiago

Nova Geração (DF) 5x9 SER Santiago

Sábado (20)

20h - SER Santiago x Curumin (RN)