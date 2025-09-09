Após W.O., Malgi garante vaga na final do Gauchão de Futsal feminino

Malgi goleou a Celemaster no sábado (6) por 9 a 1 Divulgação Malgi Futsal

Foi sem precisar entrar em quadra, no último domingo (7), que a Malgi se garantiu na grande final do Gauchão Feminino de Futsal. O time pelotense receberia o Esmeralda, de Santa Cruz do Sul, pela penúltima rodada da fase classificatória, mas o jogo não aconteceu.

O Esmeralda desistiu e o confronto foi cancelado, com o placar sendo aplicado pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF) em 7 a 0 para a Malgi, em função do WO.

No sábado (6), a Malgi recebeu a Celemaster, de Uruguaiana, e aplicou uma enorme goleada: 9 a 1. Os gols pelotenses foram marcados por Karina (3), Tamires, Ju Romanelli, Gabi Tardelli, Gi Portes, Isa Felício e Fernanda. Com duas vitórias, a equipe chegou a 15 pontos e 100% de aproveitamento.

Já classificada, a Malgi fecha a primeira fase no próximo sábado (13), em Pelotas, contra o Palestra, de Erechim. A equipe adversária na decisão sairá de dois confrontos semifinais entre Celemaster e Palestra, que ficaram em segundo e terceiro lugares nesta etapa, respectivamente.