Após W.O., Malgi garante vaga na final do Gauchão de Futsal feminino

Foi sem precisar entrar em quadra, no último domingo (7), que a Malgi se garantiu na grande final do Gauchão Feminino de Futsal. O time pelotense receberia o Esmeralda, de Santa Cruz do Sul, pela penúltima rodada da fase classificatória, mas o jogo não aconteceu.
O Esmeralda desistiu e o confronto foi cancelado, com o placar sendo aplicado pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF) em 7 a 0 para a Malgi, em função do WO.
No sábado (6), a Malgi recebeu a Celemaster, de Uruguaiana, e aplicou uma enorme goleada: 9 a 1. Os gols pelotenses foram marcados por Karina (3), Tamires, Ju Romanelli, Gabi Tardelli, Gi Portes, Isa Felício e Fernanda. Com duas vitórias, a equipe chegou a 15 pontos e 100% de aproveitamento.
Já classificada, a Malgi fecha a primeira fase no próximo sábado (13), em Pelotas, contra o Palestra, de Erechim. A equipe adversária na decisão sairá de dois confrontos semifinais entre Celemaster e Palestra, que ficaram em segundo e terceiro lugares nesta etapa, respectivamente.
O primeiro jogo será em Erechim e o decisivo em Uruguaiana. As datas ainda serão confirmadas pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF).