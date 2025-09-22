Após cruzar país de ônibus, SER Santiago conquista torneio nacional de futsal

Equipe disputou seis jogos em seis dias e conquistou o título inédito. Cecilia Prutchansky / CBFS

A SER Santiago fez história no futsal brasileiro nesta segunda-feira (22). Em São João do Jaguaribe, no Ceará, os gaúchos venceram o Fortaleza por 6 a 4 e conquistaram a Taça Brasil - 1ª Divisão. Como chegou à decisão, os gaúchos garantiram vaga na Divisão Especial da competição no próximo ano. Este também é o primeiro título nacional do clube.

Na decisão, o clube superou o atual campeão do Campeonato Brasileiro, que também era o favorito ao título antes do campeonato começar. Mesmo assim, dentro de quadra, o que se viu foi uma grande atuação dos gaúchos.

Dudu, Rani e Ademir abriram logo 3 a 0 de vantagem. O Fortaleza chegou a descontar com dois gols, mas Leonardo garantiu a vantagem por 4 a 2 na etapa inicial. No segundo tempo, Rani, que foi eleito o melhor da decisão, marcou mais duas vezes. Mesmo com os gols do Fortaleza, a SER Santiago soube administrar o resultado e saiu com a taça.

Vale destacar que o time gaúcho enfrentou uma longa viagem para disputar a Taça Brasil - 1ª Divisão. Até o Ceará, a delegação percorreu quase 4 mil km de ônibus, em uma viagem que durou quatro dias e cinco horas. Em um pequeno munícipio baiano, o veículo estragou, o que atrasou o trajeto em 15 horas.

Em função dos imprevistos, o time só teve um dia para treinar antes da estreia, que terminou com uma derrota por 7 a 6 para o Náutico Sangue de Boi (AM). Depois, vieram as vitórias sobre São João do Jaguaribe (CE), os donos da casa, e sobre o Nova Geração (DF). Na última rodada, o empate contra o Curumin (RN) garantiu o time nas semifinais. No mata-mata, antes de superar o Fortaleza, os gaúchos venceram o Sport por 4 a 2.

Ao todo, foram seis jogos em seis dias seguidos para a SER Santiago. No dia em que completa uma semana na cidade cearense, o time vive um dos maiores momentos de sua história. Agora, a equipe volta o foco para as oitavas de final Série Ouro, competição em que terá pela frente o Independente, de Lavras do Sul, neste sábado (27) e no dia 4 de outubro. Neste ano, o time ainda foi vice-campeão da Copa RS, perdendo a final para a ACBF.