ACBF goleia SER Santiago e se aproxima de título da Copa RS

Foi diante de um ginásio lotado de torcedores adversários que a ACBF deu um enorme passo para conquistar a Copa RS.,
Na noite desta terça-feira (2), a equipe de Carlos Barbosa goleou a SER Santiago por 6 a 2, na primeira partida da final, em Santiago. Agora, o time da Serra só precisa de um empate, em casa, para levantar a taça.
Como foi o jogo
A SER Santiago começou bem no jogo. Logo cedo, Maurício Gordo roubou a bola na saída da ACBF e abriu o placar para os donos da casa.
O Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto foi ao delírio. Mas, aos poucos, os visitantes foram se impondo e empilhando gols. Ainda no primeiro tempo, Camilo e Ritter fizeram a virada para a ACBF.
Na etapa complementar, mais quatro gols em sequência do time laranja: Bruno Iacovino, Juninho, Camilo e Pedro Bianchini. Nos últimos segundos, de pênalti, Rani descontou para Santiago.
Jogo da volta
A partida de volta está prevista para o dia 9 de setembro, em Carlos Barbosa.
A ACBF joga pelo empate. Já a SER Santiago vai ter que vencer, por qualquer placar, para provocar uma prorrogação. Havendo igualdade no tempo extra, a decisão será nos pênaltis.
A Copa RS leva o campeão para a Copa do Brasil de 2026.