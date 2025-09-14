A noite foi dos visitantes na Série Ouro

Sercesa (de branco) venceu ATF em Pelotas Gabriel Amaral / Divulgação Ordep Company

Começou neste sábado (13), a fase de oitavas de final da Série Ouro adulta masculina em 2025. Sete partidas foram realizadas com supremacia dos visitantes. Eles venceram quatro jogos, empataram outro e perderam dois.

As partidas de volta estão marcadas para 20 e 21 de setembro. Um confronto ainda não começou a ser disputado: Independente, de Lavras do Sul, e SER Santiago. As equipes só se enfrentarão nos dias 27 de setembro e 4 de outubro, porque a equipe de Santiago vai representar o Rio Grande do Sul na segunda divisão da Taça Brasil, em São João do Jaguaribe (CE), de 16 a 22 de setembro.

Em Pelotas, a Sercesa venceu a ATF por 4 a 3. Vítor Jesus, Gregory, Muskito e Thales Borges marcaram para o time de Carazinho enquanto Gui, Tiaguinho e Anderson Júnior descontaram para os pelotenses.

Outros resultados

UFSM 2x3 AFAFigueira 2x6 Atlântico

Jaguarão 3x6 ACBF

São José 4x4 Russo Preto

AVF 4x2 ANPF

Rio-Grandense 3x2 ABF

Únicos mandantes a vencer foram a AVF, em Manoel Viana, e o Rio-Grandense, em Rio Grande.

Nos jogos de volta, quem venceu só precisa empatar para se classificar. Havendo igualdade de pontos após a segunda partida, as partidas terão prorrogação e nesta etapa, quem teve melhor campanha na primeira fase joga pelo empate. Não haverão disputas de pênaltis.

