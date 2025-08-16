Vélez Camaquã x Praia Clube: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Neste sábado (16), o Vélez Camaquã entra em quadra pela 17ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe recebe o Praia Clube, no Ginásio Municipal de Esportes Wadislau Niemxeski, em Camaquã.
O time da zona sul do Estado vem de um empate sem gols contra o São Lourenço-SC, em duelo atrasado da 7ª rodada. Neste momento, o Vélez ocupa a nona colocação, com 25 pontos, dentro da zona de classificação para as oitavas de final.
Como chega o Vélez Camaquã
Após o empate contra os catarinenses, o técnico Gustavo Pellisoli deve contar novamente com força máxima. Caso vença o Praia Clube em casa, os gaúchos devem garantir matematicamente a classificação às oitavas de final do torneio, meta do clube estreante na LNF. Xitão e Guilherme, com 10 e oito gols, respectivamente, são os artilheiros do Alviazul.
Classificação da LNF
- Atlântico - 40 pontos
- Magnus - 40
- Praia Clube - 40
- Jaraguá- 36
- Joinville - 32
- Corinthians - 30
- Campo Mourão - 27
- Cascavel - 26
- Vélez Camaquã - 25
- ACBF - 25
- Foz Cataratas - 24
- Pato Futsal - 23
- Santo André - 22
- Marreco - 22
- Umuarama - 20
- Minas - 19
- Esporte Futuro - 19
- São Lourenço - 19
- Tubarão - 14
- Joaçaba - 10
- São José - 10
- Cruzeiro - 6
- Dracena - 6
- Blumenau - 2
Regulamento da LNF
A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.
Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.
Onde assistir
O Canal GOAT é o detentor dos direitos de transmissão da Liga Nacional Futsal em 2025. Além disso, a LNFTV também exibirá todas as partidas. A Band Sports tem o direito de dois jogos por rodada.