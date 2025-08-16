Vélez Camaquã x Praia Clube: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Pela LNF, o time da zona sul do Estado vem de um empate sem gols contra o São Lourenço-SC. Ricardo Weschenfelde / ASCOM Vélez Camaquã Futsal

Neste sábado (16), o Vélez Camaquã entra em quadra pela 17ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe recebe o Praia Clube, no Ginásio Municipal de Esportes Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

O time da zona sul do Estado vem de um empate sem gols contra o São Lourenço-SC, em duelo atrasado da 7ª rodada. Neste momento, o Vélez ocupa a nona colocação, com 25 pontos, dentro da zona de classificação para as oitavas de final.

Como chega o Vélez Camaquã

Após o empate contra os catarinenses, o técnico Gustavo Pellisoli deve contar novamente com força máxima. Caso vença o Praia Clube em casa, os gaúchos devem garantir matematicamente a classificação às oitavas de final do torneio, meta do clube estreante na LNF. Xitão e Guilherme, com 10 e oito gols, respectivamente, são os artilheiros do Alviazul.

Classificação da LNF

Atlântico - 40 pontos Magnus - 40 Praia Clube - 40 Jaraguá- 36 Joinville - 32 Corinthians - 30 Campo Mourão - 27 Cascavel - 26 Vélez Camaquã - 25 ACBF - 25 Foz Cataratas - 24 Pato Futsal - 23 Santo André - 22 Marreco - 22 Umuarama - 20 Minas - 19 Esporte Futuro - 19 São Lourenço - 19 Tubarão - 14 Joaçaba - 10 São José - 10 Cruzeiro - 6 Dracena - 6 Blumenau - 2

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir