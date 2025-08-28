Vélez Camaquã x Dracena: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Equipe gaúcha busca se manter na zona de classificação para a próxima fase. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

Neste sábado (30), às 15h30min, o Vélez Camaquã entra em quadra pela 19ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe recebe o Dracena, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

O Alviazul vem de uma goleada por 6 a 1 sofrida para o Joinville. A partida, contudo, terá de ser resolvida na Justiça Desportiva em função da escalação irregular de um atleta do clube catarinense.

O Vélez Camaquã está na 14ª posição, com 25 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs.

Como chega o Vélez Camaquã

São quatro jogos em sequência sem vitórias, três derrotas e um empate. Contudo, os resultados negativos foram contra Magnus, Praia Clube e Joinville, candidatos ao título.

Nas próximas duas rodadas, o time enfrentará adversários que estão entre as piores campanhas. Portanto, é de se imaginar que a equipe conquiste duas vitórias, garantindo a vaga nas oitavas de final.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir