Vélez Camaquã vence o Santo André e segue boa fase na Liga Nacional de Futsal

O Vélez Camaquã não tomou conhecimento do Santo André nesta quinta-feira (31). Em jogo da 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Alviazul venceu o time paulista por 5 a 2 , no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, e manteve a nona colocação da competição, agora com 24 pontos.

Donos da casa dominantes

Dentro de casa, o Vélez Camaquã fez valer o apoio do torcedor logo cedo. Aos 2min42s, o goleiro Freire errou um passe e Guilherme recuperou a bola no meio da quadra. Após ser travado na finalização, ele tocou para Pedro Krawulski, que escorou para o meio da área. Mendes tentou afastar, mas marcou contra.

Por volta dos 13 minutos, a equipe teve a chance de ampliar em cobrança de tiro-livre direto, mas Freire defendeu a cobrança de Guilherme. Com um a mais em quadra, já que Ronaldinho foi expulso , o Alviazul marcou o segundo gol com Gui Santos depois de assistência de Gui Falcão.

O terceiro gol veio por volta dos seis minutos da etapa final. No lado direito, Pedro Krawulski venceu a marcação na velocidade, driblou o goleiro com uma pisada na bola e deixou o dele .

Com o goleiro-linha em quadra, Vini descontou para os paulistas. Mesmo assim, Léo Oliveira, com direito a drible no goleiro adversário, fez 5 a 1. Ainda deu tempo de Calvanese fazer o segundo do Santo André. Placar final: 5 a 2 para o Vélez Camaquã.