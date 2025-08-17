Uruguaianense vence atual campeão e sobe na tabela do Gauchão

Apenas cinco partidas foram realizadas nesse sábado (16), pela 12ª rodada da primeira fase do Gauchão de futsal adulto masculino. O maior destaque foi para a vitória da Uruguaianense, fora de casa, contra o atual campeão, Guarany, de Espumoso.
A projeção da Liga Gaúcha de Futsal (LGF), que organiza o Gauchão, é concluir a fase classificatória até o dia 4 de outubro. Dos 19 times participantes, 16 passam às Oitavas de Final e três são rebaixados à Série B em 2026.
Nesse sábado (16), os cinco jogos realizados foram:
- AMF 3x2 Afucs, em Marau
- Cerro Largo 6x4 ASF, em Cerro Largo
- Guarany 3x6 Uruguaianense, em Espumoso
- Sercca 4x0 Lagoa EC
- Lokomotiv 1x4 Santa Rosa
Atual campeão, o Guarany foi derrotado em Espumoso pela Uruguaianense. Kaio Henrique (2), Maicon Douglas, Alex Barbosa, Duh Moura e Murilo marcaram os gols do time da Fronteira Oeste e colocaram a equipe na quarta colocação com 19 pontos ganhos - sete a menos que o líder Passo Fundo.
Já o Guarany segue muito abaixo da campanha campeã de 2024. Com apenas 11 pontos em 12 jogos, ocupa a 15ª colocação - uma acima do último time que passa às Oitavas de Final.
Jogos da Semana
Domingo (17)
- Guarani-FW x Atlântico
Quarta (20)
- AMF x ACBF
- ACE Filtradores x Passo Fundo
Sábado (23)
- Passo Fundo x Sercca
- Santa Rosa x Cerro Largo
- AGE x Horizontina
- Afucs x Guarani-FW
- Uruguaianense x Entre-Ijuís
- ASF x ACE Filtradores
- AAGF x Lokomotiv