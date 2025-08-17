Uruguaianense vence atual campeão e sobe na tabela do Gauchão

Em Espumoso, deu Uruguaianense. Divulgação Associação Esportiva Uruguaianense

Apenas cinco partidas foram realizadas nesse sábado (16), pela 12ª rodada da primeira fase do Gauchão de futsal adulto masculino. O maior destaque foi para a vitória da Uruguaianense, fora de casa, contra o atual campeão, Guarany, de Espumoso.

A projeção da Liga Gaúcha de Futsal (LGF), que organiza o Gauchão, é concluir a fase classificatória até o dia 4 de outubro. Dos 19 times participantes, 16 passam às Oitavas de Final e três são rebaixados à Série B em 2026.

Nesse sábado (16), os cinco jogos realizados foram:

AMF 3x2 Afucs, em Marau

Cerro Largo 6x4 ASF, em Cerro Largo

Guarany 3x6 Uruguaianense, em Espumoso

Sercca 4x0 Lagoa EC

Lokomotiv 1x4 Santa Rosa

Atual campeão, o Guarany foi derrotado em Espumoso pela Uruguaianense. Kaio Henrique (2), Maicon Douglas, Alex Barbosa, Duh Moura e Murilo marcaram os gols do time da Fronteira Oeste e colocaram a equipe na quarta colocação com 19 pontos ganhos - sete a menos que o líder Passo Fundo.

Já o Guarany segue muito abaixo da campanha campeã de 2024. Com apenas 11 pontos em 12 jogos, ocupa a 15ª colocação - uma acima do último time que passa às Oitavas de Final.

Jogos da Semana

Domingo (17)

Guarani-FW x Atlântico

Quarta (20)

AMF x ACBF

ACE Filtradores x Passo Fundo

Sábado (23)

Passo Fundo x Sercca

Santa Rosa x Cerro Largo

AGE x Horizontina

Afucs x Guarani-FW

Uruguaianense x Entre-Ijuís

ASF x ACE Filtradores

AAGF x Lokomotiv