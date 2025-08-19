Torneio Internacional de Futsal Feminino: veja as equipes participantes e onde assistir

Seleção brasileira está em Xanxerê (SC) desde o dia 13 deste mês. Nelson Terme / CBF / Divulgação

A seleção brasileira feminina de futsal inicia a última competição antes da Copa do Mundo da modalidade nesta quarta-feira (20). O time treinado por Wilson Sabóia estreia na terceira edição do Torneio Internacional de Futsal Feminino, que será disputado na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.

Além do Brasil, estão na competição Colômbia, Guatemala e Marrocos. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam, com as duas melhores campanhas garantindo vaga na decisão, que será disputada no domingo (24).

Este será o último torneio da seleção antes do Mundial. Depois, as atletas retornam aos seus clubes para a sequência da temporada. Antes da Copa do Mundo, que será disputada entre novembro e dezembro, o Brasil ainda fará dois amistosos, contra Tailândia e Nova Zelândia, em data a ser confirmada.

O treinador deve fazer a convocação para a Copa no fim de setembro. O sorteio dos grupos será no dia 15 do mesmo mês. Já a preparação será entre o fim de outubro e o começo de outro, em Lajes, Santa Catarina, e na Granja Comary, em Teresópolis.

Confira os jogos da seleção brasileira no Torneio Internacional de Futsal Feminino

20/8

20h30min - Brasil x Guatemala

21/8

20h30min - Brasil x Marrocos

22/8

20h30min - Brasil x Colômbia

24/8

15h - Final

Onde assistir