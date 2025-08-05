Série Ouro feminina tem grupos sorteados e regulamento definido

15 equipes vão disputar a Série Ouro feminina em 2025 Fernanda Malfussi / Celemaster / Divulgação

Com representantes de sete regiões do Rio Grande do Sul, o Campeonato Estadual de Futsal da Série Ouro feminina vai começar no dia 31 de agosto. 15 equipes confirmaram presença na competição que é organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

A disputa será regionalizada na primeira fase. Os 15 times foram divididos em três grupos de cinco:

Sul

Malgi (Pelotas)

Rio-Grandense (Rio Grande)

Leoas (Capão do Leão)

Palestina (Jaguarão)

Benfica (Bagé)

Norte

Palestra (Erechim)

Anef (Erechim)

Ideau Feminy (Getúlio Vargas)

América (Pejuçara)

Vila Nova (Passo Fundo)

Centro

Imigrante (Bento Gonçalves)

UFSM/Dallas (Santa Maria)

FAC Sogipa (Porto Alegre)

SER Alvorada (Alvorada)

Celemaster (Uruguaiana)

Regulamento

As equipes se enfrentarão em turno único, dentro dos grupos, em torneios sediados, nos dias 31 de agosto e 14 de setembro. Depois de quatro partidas para cada equipe, as três primeiras colocadas de cada grupo passam diretamente à terceira fase. Àquelas que ficarem em quarto e quinto lugares, respectivamente, vão para uma repescagem.

Na repescagem, serão seis times divididos em dois grupos de três. Também jogarão de forma sediada, no dia 5 de outubro, em turno único. As campeãs de cada grupo mais a melhor segunda colocada passam à terceira fase e se juntam as outras nove equipes classificadas anteriormente.

A terceira fase reunirá 12 times divididos em quatro grupos de três. Elas jogarão em turno único, sediado, numa única data: 19 de outubro. As campeãs de cada grupo passam às semifinais.

Mata-Mata

Quando restarem apenas quatro times, ocorrerão os confrontos eliminatórios de ida e volta. As semifinais estão previstas para ocorrerem entre 2 e 23 de novembro. E depois, as vencedoras desta fase, disputam a grande final, também em ida e volta, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.