Série Ouro feminina tem grupos sorteados e regulamento definido

Com representantes de sete regiões do Rio Grande do Sul, o Campeonato Estadual de Futsal da Série Ouro feminina vai começar no dia 31 de agosto. 15 equipes confirmaram presença na competição que é organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).
A disputa será regionalizada na primeira fase. Os 15 times foram divididos em três grupos de cinco:
Sul
- Malgi (Pelotas)
- Rio-Grandense (Rio Grande)
- Leoas (Capão do Leão)
- Palestina (Jaguarão)
- Benfica (Bagé)
Norte
- Palestra (Erechim)
- Anef (Erechim)
- Ideau Feminy (Getúlio Vargas)
- América (Pejuçara)
- Vila Nova (Passo Fundo)
Centro
- Imigrante (Bento Gonçalves)
- UFSM/Dallas (Santa Maria)
- FAC Sogipa (Porto Alegre)
- SER Alvorada (Alvorada)
- Celemaster (Uruguaiana)
Regulamento
As equipes se enfrentarão em turno único, dentro dos grupos, em torneios sediados, nos dias 31 de agosto e 14 de setembro. Depois de quatro partidas para cada equipe, as três primeiras colocadas de cada grupo passam diretamente à terceira fase. Àquelas que ficarem em quarto e quinto lugares, respectivamente, vão para uma repescagem.
Na repescagem, serão seis times divididos em dois grupos de três. Também jogarão de forma sediada, no dia 5 de outubro, em turno único. As campeãs de cada grupo mais a melhor segunda colocada passam à terceira fase e se juntam as outras nove equipes classificadas anteriormente.
A terceira fase reunirá 12 times divididos em quatro grupos de três. Elas jogarão em turno único, sediado, numa única data: 19 de outubro. As campeãs de cada grupo passam às semifinais.
Mata-Mata
Quando restarem apenas quatro times, ocorrerão os confrontos eliminatórios de ida e volta. As semifinais estão previstas para ocorrerem entre 2 e 23 de novembro. E depois, as vencedoras desta fase, disputam a grande final, também em ida e volta, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
Nos últimos nove anos, a campeã da Série Ouro foi a Celemaster, de Uruguaiana. Nesta temporada, quem vencer o campeonato garante vaga na Taça Brasil de 2026. E a vice-campeã vai para a Copa do Brasil. Não haverá rebaixamento.