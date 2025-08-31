Série Ouro feminina começa neste domingo com 15 jogos 

Rio Grande, no sul do Estado; Santa Maria, na região Central; e Pejuçara, no norte, recebem neste domingo (31), os primeiros 15 jogos do Estadual de Futsal feminino da Série Ouro em 2025. É a principal competição entre as mulheres na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).
Na primeira fase, os 15 times participantes foram divididos em três grupos de cinco, conforme as regiões onde estão inseridos:
Grupo A - Sul
- Benfica - Bagé
- Leoas - Capão do Leão
- Malgi - Pelotas
- Palestina - Jaguarão
- Rio-Grandense - Rio Grande
Grupo B - Norte
- América - Pejuçara
- Anef - Erechim
- Ideau Feminy - Getúlio Vargas
- Palestra - Erechim
- Vila Nova - Passo Fundo
Grupo C - Central
- Celemaster - Uruguaiana
- FAC Sogipa - Porto Alegre
- Imigrante - Bento Gonçalves
- SER Alvorada - Alvorada
- UFSM/Dallas - Santa Maria
As equipes vão jogar de forma sediada, em turno único. Serão dois domingos com cinco jogos por grupo, em cidades pré-definidas. Agora, dia 31, as partidas serão realizadas conforme o calendário abaixo:
Rio Grande
- 9h30 - Rio-Grandense x Palestina
- 11h15 - Leoas x Malgi
- 13h - Benfica x Rio-Grandense
- 14h45 - Palestina x Leoas
- 16h30 - Malgi x Benfica
Pejuçara
- 9h30 - América x Ideau Feminy
- 11h15 - Vila Nova x Anef
- 13h - Palestra x Ideau Feminy
- 14h45 - Vila Nova x América
- 16h30 - Anef x Palestra
Santa Maria
- 9h30 - UFSM/Dallas x Imigrante
- 11h15 - Celemaster x FAC Sogipa
- 13h - SER Alvorada x UFSM/Dallas
- 14h45 - Imigrante x Celemaster
- 16h30 - FAC Sogipa x SER Alvorada
No dia 14 de setembro, os jogos do Grupo "A" serão em Capão do Leão; do "B", em Getúlio Vargas; e do "C", em Porto Alegre.
As três primeiras colocadas de cada grupo passam diretamente à terceira fase. As duas equipes eliminadas de cada chave vão para a repescagem, onde serão montados dois triangulares, avançando para a terceira fase, os vencedores dos grupos mais o melhor segundo colocado.