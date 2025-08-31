Série Ouro feminina começa neste domingo com 15 jogos 

Celemaster é a atual eneacampeã da Série Ouro. Celemaster / TG Mídia / Reprodução

Rio Grande, no sul do Estado; Santa Maria, na região Central; e Pejuçara, no norte, recebem neste domingo (31), os primeiros 15 jogos do Estadual de Futsal feminino da Série Ouro em 2025. É a principal competição entre as mulheres na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

Na primeira fase, os 15 times participantes foram divididos em três grupos de cinco, conforme as regiões onde estão inseridos:

Grupo A - Sul

Benfica - Bagé

Leoas - Capão do Leão

Malgi - Pelotas

Palestina - Jaguarão

Rio-Grandense - Rio Grande

Grupo B - Norte

América - Pejuçara

Anef - Erechim

Ideau Feminy - Getúlio Vargas

Palestra - Erechim

Vila Nova - Passo Fundo

Grupo C - Central

Celemaster - Uruguaiana

FAC Sogipa - Porto Alegre

Imigrante - Bento Gonçalves

SER Alvorada - Alvorada

UFSM/Dallas - Santa Maria

As equipes vão jogar de forma sediada, em turno único. Serão dois domingos com cinco jogos por grupo, em cidades pré-definidas. Agora, dia 31, as partidas serão realizadas conforme o calendário abaixo:

Rio Grande

9h30 - Rio-Grandense x Palestina

11h15 - Leoas x Malgi

13h - Benfica x Rio-Grandense

14h45 - Palestina x Leoas

16h30 - Malgi x Benfica

Pejuçara

9h30 - América x Ideau Feminy

11h15 - Vila Nova x Anef

13h - Palestra x Ideau Feminy

14h45 - Vila Nova x América

16h30 - Anef x Palestra

Santa Maria

9h30 - UFSM/Dallas x Imigrante

11h15 - Celemaster x FAC Sogipa

13h - SER Alvorada x UFSM/Dallas

14h45 - Imigrante x Celemaster

16h30 - FAC Sogipa x SER Alvorada

No dia 14 de setembro, os jogos do Grupo "A" serão em Capão do Leão; do "B", em Getúlio Vargas; e do "C", em Porto Alegre.