Série C define confrontos das quartas; confira o placar do futsal gaúcho no fim de semana

Vai começar o mata-mata na terceira divisão da Liga Gaúcha de Futsal (LGF). A rodada final da fase classificatória foi nesse sábado (30), com a realização de seis partidas.
Gauchão - Série C
- ANF 4x2 ANBF
- Asaf 1x3 Rodeio Futsal
- Sobradinho 5x3 Bom Jesus
- Audax 0x0 BGF
- ACF 1x0 SAP Futsal (WO)
- Peñarol 4x3 Agec
- Real Itaqui 0x1 Catuípe (WO)
SAP Futsal, de Santo Antônio da Patrulha, e Real Itaqui desistiram de jogar a última rodada e, com isso, foram derrotados por WO. As duas equipes já estavam eliminadas.
Os confrontos das quartas de final foram divididos por Conferências:
Leste
- BGF x Trianon
- Sobradinho x Agec
- ACF x Penharol
- Peñarol Guaíba x Audax
Oeste
- ANF x Catuípe
- Sase x Asaf
- Rodeio Futsal x ANBF
- União-TM x União Nonoai
*Os times da esquerda decidem em casa.
Liga Nacional masculina
- Vélez Camaquã 6x0 Dracena (SP)
- ACBF 1x1 Atlântico
Gauchão
- Guarany-ESP 3x0 Afucs
- Guarani-FW 5x2 Marau
- Horizontina 4x4 Lagoa EC
- Sercca 6x2 ASF
- Lokomotiv 5x8 Uruguaianense
- ACE Filtradores 1x2 Santa Rosa
Série B
- Tapejara 4x1 Soberano
- FX Futsal 2x9 Ibira
- AGSL 6x1 Alaf
- Asaf 5x1 São José
- Santa Cruz 6x2 União Castilhense
- David Futsal 1x2 Nadas Branco
Copa dos Pampas
- Atlec 3x0 AAGF
Série Ouro
- SER Alvorada 3x1 Independente
Série Prata
- Ijuí Futsal 5x2 Arroio Grande
- Locomotiva 3x3 Cerro Largo
- Real Alegrete 2x4 Campo Bom