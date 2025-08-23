Seleção feminina em Xanxerê é a maior atração do futsal no fim de semana

O domingo (24) vai ser de final para a Seleção Brasileira no Torneio Internacional de Futsal Feminino de Xanxerê, em Santa Catarina. A partir das 15h, o Brasil encara a Colômbia. As duas seleções também vão estar na Copa do Mundo de novembro, nas Filipinas.
Além do confronto entre os dois países, as principais competições estaduais de futsal, tanto masculino quanto feminino, seguem no fim de semana com agenda cheia. Confira.
Liga Nacional Masculina
Domingo (24)
18ª rodada da 1ª fase
11h - Joinville (SC) x Vélez Camaquã
Gauchão
Sábado (23)
13ª rodada da 1ª fase
19h
Passo Fundo x Sercca
Santa Rosa x Cerro Largo
20h
Afucs x Guarani-FW
Uruguaianense x Entre-Ijuís
ASF x ACE Filtradores
AAGF x Lokomotiv
Série B
Sábado (23)
12ª rodada da 1ª fase
20h
União Parobé x FX Futsal
Alaf x Tapejara
Ibira x Asaf
São José x AGSL
União Castilhense x Atlec
Série C
Sábado (23)
Partidas atrasadas
19h
Real Itaqui x Rodeio Futsal
BGF x Sobradinho
Gauchão Feminino
Sábado (23)
4ª rodada da 1ª fase
18h
Celemaster x Esmeralda
20h
Palestra x Malgi
Domingo (24)
Partida atrasada
15h
Esmeralda x Malgi
Série Ouro
Sábado (23)
Última rodada da 1ª fase
19h
ACBF x UFSM
19h45
Atlântico x Nova Petrópolis
20h
Caxias Futsal x AVF
Figueira x SER Alvorada
Sercesa x Russo Preto
Independente x Jaguarão
Domingo (24)
19h
Rio-Grandense x AFA
Série Prata
Sábado (23)
Quartas de Final - Ida
19h
APDF x Passo Fundo
Copa RS
Sábado (23)
Última partida da 1ª fase
20h
SER Santiago x ABF
Copa dos Pampas
Sábado (23)
Oitavas de Final - Volta
20h
Agec x Associação Nanico