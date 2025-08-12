Seleção brasileira de futsal está convocada para competição em setembro; confira os nomes

O técnico Marquinhos Xavier convocou, na segunda-feira (11), os 15 jogadores que irão defender a seleção brasileira de futsal na Copa das Nações. A competição será disputada entre os dias 16 e 21 de setembro, em Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson.
O Brasil está no Grupo A, ao lado de Polônia e Guatemala. Na chave B estão França, Paraguai e Costa Rica. No torneio, avançam às semifinais os dois melhores de cada lado.
A seleção brasileira se apresenta no dia 14 de setembro e estreia na competição no dia 16.
Da lista dos convocados, apenas três jogadores atuam no futsal brasileiro. O campeonato que mais cedeu jogadores foi o espanhol, com cinco nomes, seguido do português, com quatro. Rússia, Arábia Saudita e Cazaquistão também estão na lista.
Confira os convocados
Goleiros
- Matheus M. - Joinville
- Nicolas - Jaraguá
- Willian - Norilsk (RUS)
Fixos
- Lucas Gomes - Magnus
- João Victor - Barcelona (ESP)
- Marcelo - Semey (KAZ)
Alas
- Marcel - El Pozo (ESP)
- Dyego - Al Ula (KSA)
- Wesley - Sporting (POR)
- Arthur - Benfica (POR)
- Matheus - Barcelona (ESP)
- Felipe Valério - Sporting (POR)
Pivôs
- Rocha - Sporting (POR)
- Pito - Barcelona (ESP)
- Fabinho - Palma (ESP)