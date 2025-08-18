Seis times garantem acesso à Série Prata em 2026

O Grêmio Esportivo Linha Bonita foi uma das equipes a conquistar o acesso. Divulgação GELB

Eles ainda lutam pelo título da Série Bronze. Mas uma grande conquista já pode ser celebrada por seis equipes na terceira divisão do futsal adulto masculino na Federação Gaúcha (FGFS): o acesso à Série Prata em 2026.

No último final de semana, seis confrontos encerraram a segunda fase. E os seis times que se classificaram garantiram o acesso: Olimpia, de Santa Maria; Porto Alegre Futsal; Brochier Futsal; AGE, de Guaporé; SER Cacequi; e Grêmio Esportivo Linha Bonita, de Alto Alegre.

Confira os resultados:

Olimpia 4x4 CMD NES

Em Santa Maria, o empate classificou o Olimpia que venceu o confronto de ida, em Nova Esperança do Sul, por 6 a 4.

AGE 4x0 Herval Futsal

Favorita ao título, a AGE venceu os dois jogos contra Herval: 3 a 1 fora e 4 a 0 em casa.

Porto Alegre 5x5 Chelsea Montenegro

Confronto que foi tenso, no Ginásio da Mundial, em Gravataí. No tempo normal, o Chelsea venceu por 4 a 3 e como havia perdido o jogo de ida por 3 a 2, levou o confronto para a prorrogação. O jogo estava 1 a 1 no tempo extra e faltando menos de 10 segundos para zerar o cronômetro, Linguiça fez o gol da vitória do Porto Alegre. Na sequência, um dos árbitros foi agredido por um jogador do Chelsea e a partida foi finalizada com a classificação do time da capital.

Peñarol 2x4 Brochier

Em Sentinela do Sul, os donos da casa precisavam de uma vitória simples para se classificar. Mas o Brochier levou a melhor fazendo 4 a 2 e ficando com a vaga.

Cruzeiro 1x2 GELB

Em São Gabriel, o Cruzeiro precisava vencer para levar o confronto para a prorrogação. Mas perdeu novamente para o GELB, de Alto Alegre, por 2 a 1, totalizando 4 a 2 no agregado para os visitantes.

SER Cacequi 1x2 Tchelsea/Aesa

Fechando a rodada, em Cacequi, o confronto terminou na prorrogação. O Tchelsea, de Santo Ângelo, venceu no tempo normal por 2 a 1. Mas o empate em 0 a 0 no tempo extra deu a vaga a SER Cacequi por ter melhor campanha na primeira fase.

Confrontos da 3ª Fase

Brochier x Olimpia

GELB x AGE

Porto Alegre x SER Cacequi