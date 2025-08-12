São Lourenço x Vélez Camaquã: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Nesta quarta-feira (12), o Vélez Camaquã entra em quadra pela sétima rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe encara o Vélez Camaquã, na Arena São Lourenço, em jogo atrasado, em São Lourenço do Oeste.
O time vem de uma derrota para o Jaraguá por 6 a 4 na última rodada. Neste momento, o clube ocupa a 10ª colocação com 24 pontos, estando dentro da zona de classificação para as oitavas de final.
Como chega o Vélez Camaquã
Por mais que tenha sido derrotado na última partida, o Vélez Camaquã saiu elogiado de Jaraguá após enfrentamento equilibrado com o atual campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF). Desta vez, o clube disputará um jogo atrasado da sétima rodada, que foi adiado em junho por questões climáticas.
Para o confronto, o técnico Gustavo Pellisoli deve contar com força máxima. Estima-se que mais uma vitória seja o suficiente para o time garantir vaga no mata-mata. Sendo assim, o confronto contra o 18° colocado pode ser o momento para isso.
O artilheiro do Alviazul na LNF é o fixo Xitão, que balançou as redes 10 vezes. Na sequência, Guilherme tem oito gols e também tem sido destaque da equipe.
Classificação da LNF
- Magnus - 40 pontos
- Atlântico - 37 pontos
- Praia Clube - 37 pontos
- Jaraguá- 35 pontos
- Joinville - 32 pontos
- Corinthians - 29 pontos
- Campo Mourão - 27 pontos
- Cascavel - 26 pontos
- ACBF - 25 pontos
- Vélez Camaquã - 24 pontos
- Pato Futsal - 23 pontos
- Marreco - 22 pontos
- Santo André - 22 pontos
- Foz Cataratas - 21 pontos
- Umuarama - 20 pontos
- Minas - 19 pontos
- Esporte Futuro - 19 pontos
- São Lourenço - 18 pontos
- Tubarão - 11 pontos
- Joaçaba - 10 pontos
- São José - 10 pontos
- Cruzeiro - 6 pontos
- Dracena - 6 ponto
- Blumenau - 2 ponto
Regulamento da LNF
A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.
Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.
Onde assistir
O Canal GOAT é o detentor dos direitos de transmissão da Liga Nacional Futsal em 2025. Além disso, a LNFTV também exibirá todas as partidas. A Band Sports tem o direito de dois jogos por rodada.