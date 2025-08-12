São Lourenço x Vélez Camaquã: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Equipe pode confirmar a classificação para o mata-mata nas próximas rodadas. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

Nesta quarta-feira (12), o Vélez Camaquã entra em quadra pela sétima rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe encara o Vélez Camaquã, na Arena São Lourenço, em jogo atrasado, em São Lourenço do Oeste.

O time vem de uma derrota para o Jaraguá por 6 a 4 na última rodada. Neste momento, o clube ocupa a 10ª colocação com 24 pontos, estando dentro da zona de classificação para as oitavas de final.

Como chega o Vélez Camaquã

Por mais que tenha sido derrotado na última partida, o Vélez Camaquã saiu elogiado de Jaraguá após enfrentamento equilibrado com o atual campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF). Desta vez, o clube disputará um jogo atrasado da sétima rodada, que foi adiado em junho por questões climáticas.

Para o confronto, o técnico Gustavo Pellisoli deve contar com força máxima. Estima-se que mais uma vitória seja o suficiente para o time garantir vaga no mata-mata. Sendo assim, o confronto contra o 18° colocado pode ser o momento para isso.

O artilheiro do Alviazul na LNF é o fixo Xitão, que balançou as redes 10 vezes. Na sequência, Guilherme tem oito gols e também tem sido destaque da equipe.

Classificação da LNF

Magnus - 40 pontos Atlântico - 37 pontos Praia Clube - 37 pontos Jaraguá- 35 pontos Joinville - 32 pontos Corinthians - 29 pontos Campo Mourão - 27 pontos Cascavel - 26 pontos ACBF - 25 pontos Vélez Camaquã - 24 pontos Pato Futsal - 23 pontos Marreco - 22 pontos Santo André - 22 pontos Foz Cataratas - 21 pontos Umuarama - 20 pontos Minas - 19 pontos Esporte Futuro - 19 pontos São Lourenço - 18 pontos Tubarão - 11 pontos Joaçaba - 10 pontos São José - 10 pontos Cruzeiro - 6 pontos Dracena - 6 ponto Blumenau - 2 ponto

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir