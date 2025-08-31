Santa Rosa vence Filtradores e acirra briga pela vice-liderança

Seis partidas foram realizadas nesse sábado (30), pela 14ª rodada da primeira fase do Gauchão de futsal masculino. Destaque para as vitórias dos visitantes: Santa Rosa, em Tupandi, e da Uruguaianense, em Palmeira das Missões.
Resultados - Gauchão
- Guarany-ESP 3x0 Afucs
- Guarani-FW 5x2 Marau
- Horizontina 4x4 Lagoa EC
- ACE Filtradores 1x2 Santa Rosa
- Lokomotiv 5x8 Uruguaianense
- Sercca 6x2 ASF
Em Tupandi, como mandante, o vice-líder Filtradores perdeu para Santa Rosa por 2 a 1. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe da Região Noroeste.
Schoulten abriu o placar para a Acef enquanto Pato virou a partida com dois gols. Santa Rosa chegou aos mesmos 22 pontos dos Filtradores, mas fica à frente nos critérios de desempate, dividindo a terceira colocação, um ponto atrás da AGE, de Guaporé.
Já em Palmeira das Missões, a Uruguaianense aplicou 8 a 5 no Lokomotiv. Duh Moura e Murilo foram os nomes do jogo, com a dupla marcando cinco dos oito gols da equipe da Fronteira Oeste. A Uruguaianense também chegou aos 22 pontos, na disputa pelas primeiras colocações.
Classificação
1º - Passo Fundo - 32 pontos
2º - AGE - 23
3º - Santa Rosa, Uruguaianense, Lagoa EC e ACE Filtradores - 22
7º - Sercca, AAGF, Marau e E. Ijuís - 18
11º - Atlântico, Cerro Largo e Horizontina - 17
14º - ACBF e Guarany-ESP - 14
16º - Guarani-FW - 12
17º - Afucs - 10
18º - Lokomotiv - 7
19º - ASF - 5