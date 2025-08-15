Saiba quais jogos ocorrem no futsal gaúcho neste fim de semana

Final de semana terá 45 jogos. Rico Marchetti / Divulgação Horizontina Futsal

Um fim de semana intenso nos campeonatos de futsal adulto, masculino e feminino, no Rio Grande do Sul. Assim pode ser considerada a programação que prevê 39 confrontos para o sábado (16) e outros seis para domingo (17), apenas no interior do Estado.

Serão duas partidas pela Liga Nacional, com ACBF e Vélez Camaquã jogando diante das suas torcidas, em Carlos Barbosa e Camaquã, respectivamente. Duas pelo Gauchão Feminino, em Uruguaiana e Santa Cruz do Sul, e a maioria por disputas masculinas da Liga Gaúcha e da Federação Gaúcha de Futsal.

Liga Nacional

Sábado (16)

17h

ACBF x Pato (PR), em Carlos Barbosa

20h

Vélez x Praia Clube (MG), em Camaquã

Gauchão

Sábado (16)

17h30

AMF x Afucs, em Marau

19h

Cerro Largo x ASF, em Cerro Largo

19h15

Guarany x Uruguaianense, em Espumoso

20h

Sercca x Lagoa, em Casca

Lokomotiv x Santa Rosa, em Palmeira das Missões

Domingo (17)

18h

Guarani x Atlântico, em Frederico Westphalen

Série Ouro

Sábado (16)

19h

São José x AVF, em Cachoeira do Sul

20h

Caxias Futsal x ABF, em Caxias do Sul

AFA x Barcelona, em São Francisco de Assis

Russo Preto x UFSM, em Não-Me-Toque

Jaguarão x ANPF, em Jaguarão

Sercesa x Figueira, em Carazinho

Independente x Rio-Grandense, em Lavras do Sul

SER Alvorada x SER Triunfo, em Sapucaia do Sul

Série B

Sábado (16)

20h

Soberano x Alaf, em Sarandi

Asaf x União Parobé, em Campos Borges

Tapejara x São José, em Tapejara

AGSL x Ibira, em São Luiz Gonzaga

Santa Cruz x Atlec, em Santa Cruz do Sul

Asserc x Nadas Branco, em Bagé

David Futsal x União Castilhense, em David Canabarro

Série Prata

Sábado (16)

20h

Bela Vista x Locomotiva, em Montenegro

Cerrito x APDF, em Pedro Osório

SER Itacurubi x Colo-Colo, em Itacurubi

AERFS x Passo Fundo, em Faxinal do Soturno

Arroio Grande x SVC, em Arroio Grande

Real Alegrete x Cerro Largo, em Alegrete

Série C

Sábado (16)

19h

Real Itaqui x União-TM, em Itaqui

20h

ANBF x Sase, em Novo Barreiro

União x ANF, em Nonoai

Catuípe x Asaf, em Catuípe

Penharol x Audax, em Arvorezinha

Trianon x Peñarol, em Canguçu

Agec x ACF, em Gravataí

Domingo (17)

18h

BGF x Bom Jesus, em Bento Gonçalves

Série Bronze

Sábado (16)

17h

AGE x Herval Futsal, em Guaporé

19h

Peñarol x Brochier, em Sentinela do Sul

Domingo (17)

18h30

Porto Alegre x Chelsea, em Gravataí

19h

Olimpia x CMD NES, em Santa Maria

Cruzeiro x Gelb, em São Gabriel

SER Cacequi x Tchelsea/Aesa, em Cacequi

Gauchão Feminino

Sábado (16)