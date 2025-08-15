Saiba quais jogos ocorrem no futsal gaúcho neste fim de semana

Um fim de semana intenso nos campeonatos de futsal adulto, masculino e feminino, no Rio Grande do Sul. Assim pode ser considerada a programação que prevê 39 confrontos para o sábado (16) e outros seis para domingo (17), apenas no interior do Estado.
Serão duas partidas pela Liga Nacional, com ACBF e Vélez Camaquã jogando diante das suas torcidas, em Carlos Barbosa e Camaquã, respectivamente. Duas pelo Gauchão Feminino, em Uruguaiana e Santa Cruz do Sul, e a maioria por disputas masculinas da Liga Gaúcha e da Federação Gaúcha de Futsal.
Liga Nacional
Sábado (16)
17h
ACBF x Pato (PR), em Carlos Barbosa
20h
Vélez x Praia Clube (MG), em Camaquã
Gauchão
Sábado (16)
17h30
AMF x Afucs, em Marau
19h
Cerro Largo x ASF, em Cerro Largo
19h15
Guarany x Uruguaianense, em Espumoso
20h
Sercca x Lagoa, em Casca
Lokomotiv x Santa Rosa, em Palmeira das Missões
Domingo (17)
18h
Guarani x Atlântico, em Frederico Westphalen
Série Ouro
Sábado (16)
19h
São José x AVF, em Cachoeira do Sul
20h
Caxias Futsal x ABF, em Caxias do Sul
AFA x Barcelona, em São Francisco de Assis
Russo Preto x UFSM, em Não-Me-Toque
Jaguarão x ANPF, em Jaguarão
Sercesa x Figueira, em Carazinho
Independente x Rio-Grandense, em Lavras do Sul
SER Alvorada x SER Triunfo, em Sapucaia do Sul
Série B
Sábado (16)
20h
Soberano x Alaf, em Sarandi
Asaf x União Parobé, em Campos Borges
Tapejara x São José, em Tapejara
AGSL x Ibira, em São Luiz Gonzaga
Santa Cruz x Atlec, em Santa Cruz do Sul
Asserc x Nadas Branco, em Bagé
David Futsal x União Castilhense, em David Canabarro
Série Prata
Sábado (16)
20h
Bela Vista x Locomotiva, em Montenegro
Cerrito x APDF, em Pedro Osório
SER Itacurubi x Colo-Colo, em Itacurubi
AERFS x Passo Fundo, em Faxinal do Soturno
Arroio Grande x SVC, em Arroio Grande
Real Alegrete x Cerro Largo, em Alegrete
Série C
Sábado (16)
19h
Real Itaqui x União-TM, em Itaqui
20h
ANBF x Sase, em Novo Barreiro
União x ANF, em Nonoai
Catuípe x Asaf, em Catuípe
Penharol x Audax, em Arvorezinha
Trianon x Peñarol, em Canguçu
Agec x ACF, em Gravataí
Domingo (17)
18h
BGF x Bom Jesus, em Bento Gonçalves
Série Bronze
Sábado (16)
17h
AGE x Herval Futsal, em Guaporé
19h
Peñarol x Brochier, em Sentinela do Sul
Domingo (17)
18h30
Porto Alegre x Chelsea, em Gravataí
19h
Olimpia x CMD NES, em Santa Maria
Cruzeiro x Gelb, em São Gabriel
SER Cacequi x Tchelsea/Aesa, em Cacequi
Gauchão Feminino
Sábado (16)
20h
Celemaster x Malgi, em Uruguaiana
Esmeralda x Palestra, em Santa Cruz do Sul