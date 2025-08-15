"Rival de Falcão", um dos maiores jogadores da história do futsal se aposenta aos 39 anos

Ricardinho é lembrado como um dos principais nomes da história da modalidade. Jure Makovec / AFP

Um dos grandes nomes da história do futsal se despediu das quadras. O português Ricardinho, eleito melhor jogador do mundo em seis anos, anunciou a aposentadoria nesta sexta-feira (15). O último clube do português foi o Ecocity Genzano, da Itália, equipe que defendeu até o começo deste ano.

Aos 39 anos, Ricardinho revelou a decisão em uma entrevista coletiva realizada na cidade de Oeiras, que ainda contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

Durante 22 anos, o agora ex-jogador encantou o público nas quadras. Por clubes, teve passagens de destaque por times como Benfica e Inter Movistar, da Espanha. Na seleção, ele conquistou a Eurocopa de 2018 e o inédito título mundial em 2021.

Individualmente, Ricardinho possui diversos prêmios, dos quais os de maior destaque são os seis de melhor jogador do mundo que foram entregues pelo portal Futsal Planet. A quantidade surpreende e o coloca à frente até de Falcão, que tem quatro. A situação faz com que algumas pessoas acreditem que ele tenha sido melhor que o brasileiro, que carrega a alcunha de "Rei do Futebol".