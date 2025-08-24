Passo Fundo mantém invencibilidade e tem 10 pontos de vantagem na liderança do Gauchão de Futsal

Com direito a um placar elástico de 5 a 1, sobre o Sercca, de Casca, neste sábado (23), na Arena Clube Comercial, o Passo Fundo Futsal não só manteve a invencibilidade no Gauchão masculino como ampliou a liderança da primeira fase. Agora são 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado - a ACE Filtradores, de Bom Princípio.
O time do técnico Vandré da Costa marcou com Léozinho (2), Cardelli, Bruno e Marcelinho. Cadu fez o gol de honra do Sercca. O Passo Fundo chegou a 32 pontos ganhos em 12 partidas, com 10 vitórias e dois empates. A próxima partida no Gauchão será no dia 2 de setembro, em casa, contra o Guarani-FW.
Outros jogos do Gauchão
Santa Rosa 4x1 Cerro Largo
Afucs 1x2 Guarani-FW
Uruguaianense 4x1 Entre-Ijuís
ASF 2x2 ACE Filtradores
AAGF 5x2 Lokomotiv
Classificação atualizada
1º - Passo Fundo - 32 pontos
2º - ACE Filtradores - 22
3º - AGE - 20
4º - Santa Rosa e Uruguaianense - 19
6º - AAGF, AMF, Lagoa e E. Ijuís - 18
10º - Atlântico - 17
11º - Horizontina - 16
12º - Sercca - 15
13º - ACBF e Cerro Largo - 14
15º - Guarany-ESP - 11
16º - Afucs - 10
17º - Guarani-FW - 9
18º - Lokomotiv - 7
19º - ASF - 5
Mais jogos da Liga Gaúcha
Gauchão Feminino
Celemaster 20x0 Esmeralda
Palestra 2x11 Malgi
Esmeralda 1x7 Malgi
Série B
União Parobé 1x3 FX Futsal
Alaf 8x5 Tapejara
Ibira 2x1 Asaf
São José 3x0 AGSL
União Castilhense 1x2 Atlec
Série C
Real Itaqui 3x4 Rodeio Futsal
Copa dos Pampas
Agec x ANF *
*Adiado por causa do mau tempo.