Passo Fundo Futsal vence mais uma e termina a primeira fase do Brasileirão de forma invicta

Único representante do Rio Grande do Sul no campeonato, o PFF não perdeu na primeira fase. @passofundofutsal / Instagram / Reprodução

O Passo Fundo Futsal terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futsal de forma invicta e com a segunda melhor campanha geral. Nesta sexta-feira (29), a equipe bateu o São Joseense, do Paraná, por 5 a 1, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.

Na primeira etapa, Basso e Edi deixaram o PFF em vantagem. Já no segundo tempo, Bruno marcou duas vezes e deixou o placar em 4 a 0. Marcos até chegou a descontar para os paranaenses, mas Cardelli fez o quinto gol e confirmou a vitória por 5 a 1.

Como o Traipu, de Alagoas, venceu o Sorriso, do Mato Grosso, por 4 a 1, os gaúchos ficaram com a segunda colocação do Grupo B com 24 pontos, um a menos em relação ao clube alagoano.

Nas oitavas de final, o Passo Fundo Futsal terá pela frente o sétimo colocado do Grupo A. Neste momento, o São João do Jaguaribe ocupa a posição, mas ainda joga na rodada neste sábado (30). Caso vença a Yeesco e o Vasco seja derrotado para o Juventude, do Mato Grosso do Sul, os cearenses saltam para a sexta colocação e deixam os cariocas em sétimo.

Independente do adversário, já é garantido que o clube decidirá a vaga nas quartas de final em Passo Fundo por ter tido uma melhor campanha na fase inicial.