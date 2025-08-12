Ouro, prata e bronze: confira as disputas na Federação Gaúcha de Futsal

Matheus, da ABF, vai estar nas Oitavas da Série Ouro Guilherme Krüger / Divulgação ABF

Com disputas mais avançadas do que a Liga Gaúcha de Futsal (LGF), as três divisões do futsal adulto masculino na Federação (FGFS) já começaram os jogos eliminatórios ou estão prestes a terminar as fases qualificatórias.

Série Ouro

As 20 equipes foram divididas em três chaves, sendo duas com sete e uma com seis equipes. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno, dentro dos grupos.

Os cinco melhores times de cada grupo passam às oitavas de final. Os sextos colocados das chaves A e B fazem uma repescagem pela 16ª vaga na segunda fase. De outro lado, as últimas colocadas de cada grupo (7º no A, 7º no B e 6º no C) vão disputar um triangular da morte, em turno e returno, e o pior time será rebaixado à Série Prata em 2026.

Hoje, já estão garantidos nas oitavas: ACBF (Carlos Barbosa), Sercesa (Carazinho), Russo Preto (Não-Me-Toque), UFSM (Santa Maria), Figueira (Tupanciretã), Atlântico (Erechim), ANPF (Nova Petrópolis), Rio-Grandense (Rio Grande), AFA (São Francisco de Assis), SER Santiago, ABF (São Lourenço do Sul), ATF (Pelotas), São José (Cachoeira do Sul) e AVF (Manoel Viana).

As duas vagas que restam são: uma no Grupo B, entre Jaguarão e Independente (Lavras do Sul); e uma na repescagem, entre o que não se classificar dos dois times anteriores, e o sexto do Grupo A, que tem disputa entre SER Triunfo (Triunfo) e SER Alvorada (Alvorada).

Já estão no torneio contra o rebaixamento o Barcelona (Júlio de Castilhos) e o Caxias Futsal (Caxias do Sul). Resta uma vaga entre SER Triunfo e SER Alvorada.

Início: 12/4

Término da primeira fase: 23/8

Jogos realizados: 98

Gols marcados: 710

Média: 7,2 por partida

Série Prata

Os 15 times foram divididos em três de grupos de cinco. Eles se enfrentam em turno e returno, dentro dos grupos, passando os dois primeiros de cada grupo para às quartas de final, mais os dois melhores terceiros colocados.

Já estão garantidos nas quartas: Cerro Largo, no Grupo A; Campo Bom, no B; e Arroio Grande, no C. Restam ainda cinco vagas, que serão definidas neste sábado (16).

Na chave A, a disputa está entre Ijuí Futsal e Real Alegrete; na B, ainda podem se classificar o Passo Fundo, a Locomotiva (Serafina Corrêa) e a AERFS (Faxinal do Soturno). Na Chave C, a briga reúne Cerrito Futsal, APDF (Dom Pedrito) e URF (Rio Grande).

Colo-Colo (Santiago), SER Itacurubi, Bela Vista (Montenegro) e SVC Futsal (Santa Vitória do Palmar e Chuí) já estão fora.

Início: 19/4

Término da primeira fase: 16/8

Jogos realizados: 54

Gols marcados: 424

Média: 7,8 por partida

Série Bronze

Única competição que teve a primeira fase encerrada e já se encontra nas disputas eliminatórias. Os confrontos de volta da segunda fase ocorrem neste sábado (16) e domingo (17).

Restam 12 equipes na disputa, com seis confrontos de mata-mata:

AGE (Guaporé) x Herval (Herval do Sul);

CMD NES (Nova Esperança do Sul) x Olimpia (Santa Maria);

GELB (Alto Alegre) x Cruzeiro (São Gabriel);

Tchelsea/Aesa (Santo Ângelo) x SER Cacequi (Cacequi);

Brochier Futsal (Brochier) x Peñarol (Sentinela do Sul);

Chelsea (Montenegro) x Porto Alegre

Nos jogos de ida, apenas um empate: Brochier e Peñarol Sentinela ficaram no 5 a 5. Nas demais partidas, abriram vantagem e jogam pelo empate agora: AGE, Olimpia, GELB, SER Cacequi e Porto Alegre Futsal.

Os seis vencedores vão para a terceira fase, onde serão montados três confrontos de ida e volta. Depois, quem passar (três equipes), disputa o triangular final, com jogos de ida e volta.

Início: 17/5

Término da primeira fase: 27/7