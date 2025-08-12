Ônibus, avião e balsa: a saga do Magnus Futsal para disputar a semifinal da Copa do Brasil

Jogadores do Magnus compartilharam nas redes sociais a experiência de andar de balsa. Pedro Trevisan / Divulgação

Às vésperas do jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil de Futsal, o Magnus, líder da Liga Nacional de Futsal, teve de enfrentar uma viagem mais longa do que o clube está acostumado. Nesta quarta-feira (13), às 21h, a equipe encara o Bregafó, de Breves, no Pará. Para isso, a delegação encarou mais de 16 horas de percurso, dividido em três meios de transporte.

Primeiro, o time saiu de São Paulo e rumou a Campinas de ônibus por cerca de uma hora. Depois, foi até Belém, de avião, em um trajeto de três horas e 30 minutos. Por fim, a delegação encarou mais 12 horas de balsa para chegar em Breves, no interior do Pará.

Segundo o gerente geral do Magnus, Mauro Sandri, a direção preferiu a viagem de balsa em relação à lancha, que seria em tempo mais curto, em função do conforto para os atletas. Apesar da distância, o representante da equipe reforçou que o time leva a situação da melhor forma e que está ansioso pelo confronto.

— Estamos levando isso com naturalidade e desfrutando de cada momento especial que o esporte proporciona. Sabemos o quanto Breves e o Pará são apaixonados por futsal, e receber esse carinho é muito especial. Desde que o confronto foi definido, recebemos muitas mensagens de apoio e isso nos motiva ainda mais — revelou Sandri.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), que organiza a competição, a expectativa é de ginásio cheio na cidade paraense. O clube paulista, que tem como principal patrocinador uma empresa do setor animal, doará uma tonelada de ração para ONGs da cidade e da região como forma de agradecer ao carinho do público.

Gaúcho nas semifinais

Além de Magnus contra Bregafó, as semifinais da Copa do Brasil ainda contam com o duelo entre Atlântico e São João do Jaguaribe, do Ceará. O Galo, que está atrás apenas do Magnus na Liga Nacional, disputa o jogo de ida nesta terça-feira (12), às 20h, no Ceará.