Na reta final da primeira fase, veja como está a situação dos gaúchos na Liga Nacional de Futsal

ACBF, Atlântico e Vélez Camaquã estão dentro da zona de classificação para o mata-mata. Montagem sobre fotos de Lucka Cyríaco, Edson Castro e Ricardo Weschenfelder / ACBF, Atlântico e Vélez Camaquã / Divulgação

Após 18 rodadas da primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF), os três times gaúchos estão na zona de classificação para os playoffs, ou seja, entre os 16 primeiros colocados. Restam cinco rodadas para as equipes confirmarem a classificação para a disputa do mata-mata da competição.

O Atlântico é o gaúcho em melhor situação, já que está entre os líderes da Liga e garantiu vaga na próxima fase. A ACBF está no meio da tabela e deve encaminhar a classificação nas próximas rodadas, por mais que as atuações não estejam convencendo.

Leia Mais Escalação de jogador irregular contra time gaúcho pode determinar perda de pontos na Liga Nacional de Futsal

Já o estreante Vélez Camaquã é quem surpreende ao estar dentro da zona de classificação em sua primeira temporada. O clube pode se aproveitar de adversários mais frágeis nas próximas rodadas para confirmar a vaga nas oitavas de final.

A última rodada da primeira fase será disputada no dia 27 de setembro, com as 12 partidas a serem disputadas. Consequentemente, ainda não há informações sobre datas para os jogos do mata-mata.

Atlântico pelo bicampeonato

Apesar das perdas durante a competição, Atlântico segue entre os líderes na tabela. Abel da Banca

O clube de Erechim é o único entre os gaúchos que demonstra potencial para brigar pelo título da Liga Nacional. A equipe chegou a liderar a competição por algumas rodadas no começo, mas atualmente ocupa a segunda colocação, com 43 pontos, um a menos que o líder Magnus.

Ao todo, o elenco comandado por Paulinho Sananduva soma 14 vitórias, um empate e três derrotas. O Atlântico conta com o melhor ataque da competição com 90 gols marcados, 12 a mais que o segundo colocado na estatística.

O ponto negativo são as baixas que o Galo teve recentemente. O fixo Deivão e os alas Richard e Pedrinho foram negociados com o futsal europeu. Entretanto, a equipe se reforçou com a chegada do jovem Ruanzin, dos experientes Daniel Batalha e Canabarro, além de Serginho, campeão da LNF pelo clube em 2023.

Leia Mais Atlântico vence São João do Jaguaribe e está na final da Copa do Brasil de Futsal

Uma ACBF que ainda não engrenou

Técnico Peri Fuentes ainda não encontrou a melhor estratégia para a ACBF ter mais regularidade. Lucka Cyríaco / ACBF / Divulgação

Maior vencedora da LNF ao lado do Jaraguá com cinco troféus, a ACBF não faz uma boa temporada. Na 11ª posição com 26 pontos, a equipe treinada por Peri Fuentes tem apenas seis vitórias na competição. Além de três derrotas, o clube ainda conta com oito empates, sendo o time com o maior número de tais resultados nesta temporada.

O principal destaque da equipe laranja é o pivô Barbosinha. Ele é o autor de 14 dos 34 gols marcados pela ACBF até aqui. Os feitos colocam o atleta como o terceiro colocado na lista da artilharia.

O que chama a atenção é justamente as partidas que o time deixou escapar a vitória e cedeu o empate. Foram cinco vezes que o time estava à frente no placar, mas acabou com a partida igualada. Na última rodada, por exemplo, no 3 a 3 contra o Joaçaba, sofreu o terceiro gol no último segundo da partida.

Leia Mais Com lei do ex, ACBF leva gol no último segundo e cede empate ao Joaçaba na Liga Nacional

O novato que quer supreender

No clube desde 2024, Gustavo Pellisoli é o técnico que busca levar o Alviazul às oitavas de final. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã, Divulgação

É o primeiro ano do Vélez Camaquã na Liga Nacional de Futsal e o clube tem um objetivo claro: estar nas oitavas de final. Para isso, o Alviazul conta com o bom trabalho do jovem treinador Gustavo Pellisoli, que conseguiu montar um time competitivo até em confrontos contra os principais times da competição.

Neste momento, a equipe ocupa a 14ª colocação com 25 pontos, três acima do primeiro time fora da zona de classificação. São oito vitórias, um empate e nove derrotas. Nos últimos quatro jogos, são três derrotas e um empate. Entretanto, os placares negativos foram contra clubes candidatos ao título (Jaraguá, Praia Clube e Joinville), o que não afasta o Vélez Camaquã de seus objetivos.

Nas próximas duas rodadas, a equipe encara times que estão nas últimas posições (Dracena e Cruzeiro). A expectativa é de que o Alviazul confirme os seis pontos e garanta a classificação.

Gaúchos na 19ª rodada

Sábado (30)